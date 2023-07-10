عاطف رمضان



أنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 131383 معاملة للمواطنين عبر مراكزها والخدمات الإلكترونية بتطبيق «سهل» والموقع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح إن 94% من الخدمات التي نفذتها المؤسسة تمت عبر «سهل» حيث قدم للمواطنين 123532 خدمة في الأشهر الستة الماضية. وأضاف الرويح: إن عدد الخدمات الإلكترونية التابعة للمؤسسة والمقدمة عبر تطبيق «سهل» والتي يستفيد منها المواطنون 24 خدمة، حيث سهلت تلك الخدمات بشكل ملحوظ الاجراءات على المراجعين ووفرت عليهم عناء الحضور، إذ تمكن 91986 منهم من استعراض شهادة لمن يهمه الأمر عبر التطبيق وبشكل مباشر. وذكر أن أكثر الخدمات الإلكترونية اقبالا هي عرض شهادات لمن يهمه الأمر في تطبيق «سهل» ومن ثم ما يتعلق بتحديث البيانات وأرقام الهواتف. وأشار إلى أن 7257 مواطنا في النصف الاول من العام الحالي تقدموا بطلبات تسليم اذونات البناء، حيث صرفت لهم المؤسسة شهادات لمن يهمه الأمر خاصة بقسائمهم لاستكمال اجراءات اصدار الإذن بالتعاون والتنسيق مع البلدية وبنك الائتمان، مبينا أن 792 مواطنا تقدموا بطلبات ايصال التيار الكهربائي، لافتا إلى ان 2354 مواطنا تقدموا في الفترة المذكورة بطلبات فتح ملفات رعاية سكنية مع بدل الإيجار، اضافة إلى 2981 طلبوا تخصيص وحدات سكنية لهم.



وبين أن المؤسسة ومن خلال مراكزها قدمت في ذات الفترة 6529 معاملة، في حين يعمل موظفوها جاهدين على انجاز المعاملات وتوفيرها للمواطنين عبر الأنظمة الآلية او من خلال الإدارات، حيث خصص «بوث» للاستفسار عن خدماتها عبر «سهل» في بهوها خلال ساعات العمل من الـ 8:30 صباحا حتى 12:30 مساء.



توزيع بطاقات احتياط الدفعة الخامسة لـ «جنوب سعد العبدالله» اليوم



علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الخامسة من الضاحية N3 اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.