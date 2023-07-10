أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة للاختراعات والابتكارات الكويتية وتوثيق هذه الاختراعات للاستفادة منها في عمليات البحث العلمي، وكذلك تكون مرجعا للمواهب الواعدة والكفاءات الوطنية.



وأعرب نائب رئيس الجمعية المخترع سليمان الخطاف، في تصريح صحافي، عن فخر واعتزاز الجمعية بما حققه المبتكرون والمخترعون الكويتيون في مختلف المجالات، لاسيما أن عدد براءات الاختراعات الكويتية في تزايد مستمر. وقال إن الجمعية مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم للمواهب والكفاءات الوطنية ووضع كل إمكانات وخبرة منتسبيها في متناول الراغبين في التعرف على آليات الابتكار والاختراع، وكذلك التعاون مع المؤسسات التربوية والتعليمية، مشيرا إلى أن التكريم والشهادات الدولية التي يحصل عليها المبتكرون الكويتيون من المؤسسات الدولية والجامعات المرموقة دليل على أن العقول الوطنية قادرة على تسجيل حضور فاعل علميا.