أسامة دياب



كرمت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، أعضاء من مجلس الشباب الكويتي المشاركين في البرنامج التدريبي للقيادات الشابة خلال زيارتهم للعاصمة لندن بحضور مؤسس شركة جلوبال بارتنرز جوفرنيز، جريج باور، الجهة المنفذة للبرنامج في المملكة المتحدة. وشملت زيارتهم للمملكة المتحدة جولة في قصر باكينغهام وأخرى في مجلس العموم بقيادة اللورد جيريمي بيرفس، بالإضافة إلى فعاليات سلطت الضوء على دور برلمان الشباب في المملكة المتحدة وأبرز أعماله مع كبار السياسيين. وقد تم تكريم كل من رئيس مجلس الشباب نواف العازمي، المتحدث الرسمي للمجلس لطيفة الفريح، رئيس لجنة العلاقات الدولية عبدالرحمن السعيدي، رئيس لجنة منصة المجلس جميلة العتيبي، رئيس لجنة ريادة الأعمال ألطاف المطيري، والعضو صالح الشمري.



هذا، وقد حضر التكريم من وزارة الدولة لشؤون الشباب مراقب مجلس الشباب يوسف الشمري. وذكرت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس أثناء مراسم التكريم أنها سعدت باستقبال أعضاء مجلس الشباب الكويتي في السفارة البريطانية وبالاستماع عن ابرز التفاصيل من زيارتهم إلى المملكة المتحدة.



وأضافت أنه كان من الرائع اللقاء بهذه المجموعة الشغوفة والتعرف على رؤيتهم المستقبلية للشباب في الكويت.