أسامة دياب



وصفت سفيرة الأرجنتين لدى البلاد كلاوديا زامبييري العلاقة بين بلادها والكويت بالتاريخية والقوية والتي تمتد على مدار 50 عاما من العلاقات الايجابية، لافتة الى ان البلدين الصديقين يتشاركان العديد من القيم المشتركة وخصوصا فيما يتعلق بمجال العمل الانساني ومساعدة المحتاجين والمتضررين من الكوارث حول العالم.



ولفتت في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة عيد الاستقلال - الذي تحتفل به بلادها في التاسع من يوليو كل عام - بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد وعدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي - الى التشابه الوثيق بين البلدين سياسيا واجتماعيا رغم البعد الجغرافي، مشيرة الى ان الكويتيين والمقيمين يحتاجون فيزا لزيارة بلادها ولكن الاجراءات سهلة وميسرة ولا تتجاوز مدة اصدارها أكثر من اسبوع.



وأوضحت أن القسم القنصلي يصدر حوالي 10 تأشيرات شهريا، لافتة إلى أن الكويتيين يتمتعون بروح المغامرة ويرغبون في زيارة الارجنتين نظرا لما تقدمه وبيئتها الساحرة من مقومات المغامرة.



وأشارت الى وجود تعاون كبير بين بلادها والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي منح بلادها 7 قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية تبلغ قيمة كل قرض حوالي 15 مليون دينار، مبينة أن بلادها والكويت يتمتعان برؤية مشتركة حيال العديد من الملفات في الساحتين الاقليمية والدولية ويتبادلان الدعم في المحافل الدولية. ولفتت الى وجود 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الاطار القانوني لها، مشيرة الى وجود اتفاقية بين البلدين فيما يخص التعاون بين المعاهد الديبلوماسية واعداد الديبلوماسيين ولكنها تحتاج الى تجديد.