twitter facebook whatsapp viber telegram email تلقى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأوكراني الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية بحث مع مكسيم صبح تعزيز العلاقات الكويتية - الأوكرانية الثلاثاء 2023/7/11 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1536 A+ A- استمع د.مكسيم صبحالشيخ جراح الجابر تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اتصالا هاتفيا أمس الاثنين من المبعوث الأوكراني الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا د.مكسيم صبح حيث تناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين الكويت وأوكرانيا الصديقة وسبل تنميتها وتطويرها.