تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اتصالا هاتفيا أمس الاثنين من المبعوث الأوكراني الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا د.مكسيم صبح حيث تناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية بين الكويت وأوكرانيا الصديقة وسبل تنميتها وتطويرها.