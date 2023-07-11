عبدالعزيز المطيري

قال النائب داود معرفي إنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمسجلين على الباب الخامس، مشيرا إلى أنه قدم بالتعاون مع النواب حزمة من التشريعات تحقق الفائدة لأكبر قدر من شرائح المجتمع.



وأوضح معرفي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمسجلين على الباب الخامس.



وذكر أنه تقدم بهذا الاقتراح والنواب بدر العنزي وحمد العبيد وعبدالوهاب العيسى ود.عبدالعزيز الصقعبي بعد الاستماع إلى آراء جمعيات النفع العام المعنية مثل الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة وجمعية رواد الأعمال ومجاميع شبابية من المسجلين على الباب الخامس.



وأشار إلى أنه تم التعديل على بعض الاقتراحات القديمة وإضافة بعض المواد لتكون متوافقة مع متطلبات المسجلين على الباب الخامس.



وبين أن المسجلين على الباب الخامس يدفعون حصتين، هما: حصة المؤمن والمؤمن عليه وهي نسبة كبيرة خصوصا على رواد الأعمال الذين أسسوا المشاريع الناشئة، مبينا أن الاقتراح يحمل الدولة نسبة من هذه الرسوم الشهرية من أجل دعم قطاع رواد الأعمال.



من جانب آخر، أوضح معرفي أنه منذ أن دخل إلى مجلس الأمة قدم وشارك في تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين مثل الاقتراح بقانون في إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والاقتراح بقانون بشأن منح قرض حسن للمتقاعدين واقتراح بقانون بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون الذي تقدم به لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق خلال جائحة «كورونا».



وأضاف أنه شارك أيضا في تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض الأحكام في إصدار بعض الإجراءات والمحاكمات الجزائية، واقتراح بقانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.



وبين أنه شارك في تقديم اقتراح بقانون بشأن مخاصمة القضاء واقتراح بقانون بشأن دمج المراقبين الماليين والإداريين واقتراح بقانون بشأن ربات البيوت واقتراح بقانون بشأن الرعاية السكنية واقتراح بقانون بشأن تنظيم التملك في القطاع السكني.



وقال «نحن موجودون لكي نكون مدافعين عن حقوق المواطنين وسنستمر في الدفاع عنها»، داعيا جهات التواصل الاجتماعي والصحف والخدمات الإلكترونية إلى تحري الدقة في نقل كل ما يصدر عنه سواء في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أو خارجه.



وتمنى أن يتم التمعن في تفاصيل المواضيع التي يطرحها وعدم إساءة استغلال بعض العناوين لأغراض قد تكون شخصية لأصحاب هذه الصحف والخدمات.



وأضاف «نتكلم بشفافية وليس لدينا ما نخفيه وسنستمر في هذا النهج، ولن يؤثر علينا أي شيء، فمن يمتدحنا على عمل إيجابي نشكره ونتعلم ممن يسلط الضوء على الجانب السلبي ونعمل على تجاوز الأخطاء في المرحلة المقبلة».



وأكد أن «التعامل بشفافية هو روحنا وسنستمر بهذه الروح وسنكون سندا وعونا لكل مواطن يطمح لأن يرى الكويت بأفضل صورة في المرحلة المقبلة».