تزويدي بما انتهى إليه اجتماع «اللجنة القانونية المشتركة بين الجانبين الكويتي والإيراني الذي عقد في 13 مارس 2023 في طهران



وجه النائب مرزوق الغانم سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك بشأن صحة الخبر المنشور في إحدى الصحف أن إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في «الدرة»، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن آخر التطورات بخصوص حقل «الدرة»، ونص السؤالان على ما يلي:



سؤال إلى وزير النفط: نشرت جريدة «الجريدة» يوم الاثنين 3 يوليو 2023 بالصفحة الأولى «إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في الدرة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما صحة الخبر المنشور أعلاه؟



2 ـ ما دور وزير النفط تجاه هذا التصريح؟



3 ـ تزويدي بآخر التطورات بشأن حقل «الدرة»، مع إرفاق المستندات الدالة.



سؤال إلى وزير الخارجية: نشرت جريدة «الجريدة» يوم الاثنين 3 يوليو 2023 بالصفحة الأولى «إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في الدرة»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما صحة الخبر المنشور أعلاه؟



2 ـ ما دور وزير الخارجية تجاه هذا التصريح؟ مع إرفاق المستندات الدالة.



3 ـ تزويدي بآخر التطورات بشأن حقل «الدرة»، مع إرفاق المستندات الدالة.



4 ـ تزويدي بما انتهى إليه اجتماع «اللجنة القانونية المشتركة بين الجانب الكويتي والإيراني الذي عقد في 13 مارس 2023 في العاصمة الإيرانية طهران» حول ترسيم الحدود البحرية، مع إرفاق المستندات الدالة عليه.