أعلنت إسبانيا أنها رصدت قبالة جزر الكناري قاربا تتوافق أوصافه مع أوصاف مركب مفقود أبحر من السنغال قبل نحو أسبوعين وعلى متنه نحو 200 مهاجر.



وقالت متحدثة باسم جهاز الإغاثة الإسباني لوكالة فرانس برس إن الطائرة التي أرسلت بحثا عن القارب المفقود «حددت موقع قارب يبدو أنه هو الذي نبحث عنه لأنه من الجو، رأى (عناصر الإنقاذ) أنه قد يكون هناك نحو 200 شخص على متنه».



وأضافت «من المرجح أنه هو نفسه».



وأوضحت المتحدثة أن سفينة أرسلت من أرخبيل الكناري لإنقاذ القارب الموجود على بعد 71 ميلا بحريا جنوب جزيرة الكناري الكبرى، كما أبحرت سفينة تجارية إلى منطقة وجود القارب بطلب من السلطات الإسبانية.



وقال خفر السواحل الإسبان في وقت سابق إنهم يبحثون عن القارب المفقود في المحيط الأطلسي.



وبحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر القارب في 27 يونيو الماضي من مدينة كافونتين السنغالية التي تبعد نحو 1700 كلم من سواحل الكناري.



وإسبانيا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وإن كانت محطة عبور لأغلبهم، إذ يغادرها هؤلاء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.