حسم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، موقفه من الاستمرار في «حديقة الأمراء» خلال الموسم المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه بأنه لن يفعل بند التمديد حتى 2025.



ويرغب النادي الفرنسي في تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف، لكن اللاعب يخطط لخوض موسم جديد مع باريس، ثم الرحيل مجانا. وأشارت تقارير صحافية إلى أن باريس يهدد مبابي بالتهميش في الموسم المقبل، إذا أصر على البقاء ثم الرحيل مجانا.



ووفقا لإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية: «يصر مبابي على البقاء مع سان جرمان لعام آخر، حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم». وأشارت إلى أن مبابي مستعد لقبول هذا الوضع، الذي سبق أن تعرض له أدريان رابيو في موسمه الأخير مع باريس، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.



وختمت: «إدارة باريس قد تبلغ المدرب لويس إنريكي بضم مبابي إلى قائمة المباريات، دون السماح له بالمشاركة». وفي سياق متصل، أثار نيمار جونيور، نجم باريس سان جرمان، الشكوك حوله مجددا قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.



ذكرت صحيفة «ليكيب» أن الاختبارات الطبية التي أجراها نيمار، الاثنين، أثارت بعض الشكوك حول جاهزيته في أسرع وقت. وكان النجم البرازيلي انتظم في تجمع الفريق الباريسي لأول مرة استعدادا للموسم الجديد، لإجراء فحوصات طبية شاملة.



ويبتعد نيمار (31 عاما) عن الملاعب منذ إصابته في كاحل القدم يوم 19 فبراير، ما استلزم عملية جراحية. ويستعد «باريس» تحت قيادة مدربه الجديد لويس إنريكي لخوض مباراة ودية ضد لوهافر يوم 21 يوليو المقبل.



كما يسافر بطل الدوري الفرنسي في جولة آسيوية باليابان، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس، سيلعب خلالها 3 وديات.



ويستهل سان جرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان يوم 12 أغسطس المقبل.