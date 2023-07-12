أعلنت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مباشرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة باللغة السويدية بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وقال رئيس الهيئة د.فهد الديحاني في تصريح صحافي الاثنين إن الهيئة تلقت التكليف بمتابعة وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري لتنفيـذ التوجيهــــات والتنسيق مع وزارة الخارجية تمهيدا لتوزيعها في مملكة السويد.



وذكـــر الديحانـــي أن هذه المبادرة التي تفضل بها سمو رئيس مجلس الوزراء تهدف إلى التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام.