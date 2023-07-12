أشاد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس الثلاثاء بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بلاده والكويت، معربا عن اعتزازه بمسيرة التعاون الأمني والحرص المشترك على تبادل الخبرات.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية البحريني وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوفد المرافق له بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة بشأن التعاون والتنسيق الأمني.



ورحب الوزير البحريني في مستهل اللقاء بزيارة الفريق البرجس والوفد المرافق إلى مملكة البحرين، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وعبر عن اعتزازه بمسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين والحرص المشترك على تبادل الخبرات في جميع مجالات العمل الأمني بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة.



كما أعرب عن أصدق تهانيه للشيخ طلال الخالد بمناسبة تجديد الثقة الأميرية بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.



ولفت الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى أن اجتماع اللجنة الأمنية بين البلدين يعكس التزاما متبادلا بتعزيز العمل الأمني المشترك انطلاقا من روابط الأخوة التاريخية وفي إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك.



وتطرق خلال اللقاء إلى عدد من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية البحرينية في إطار تعزيز الأمن المجتمعي من بينها برنامج مكافحة العنف والإدمان «معا» ودوره في حماية الناشئة والشباب من خلال التطوير المستمر وإطلاق مناهج جديدة وبرنامج «تعافي» الذي تنفذه إدارة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.



ولفت إلى تطور العمل الأمني استنادا إلى الإجراءات الاستباقية وتطبيق الإجراءات القانونية السليمة، مشيرا إلى أن انخفاض معدل الجريمة في البحرين دليل نجاح العمل الأمني. وأكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أهمية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل تعزيز الهوية الوطنية في ظل ما يشهده العالم من تحولات. وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات في مجال التدريب وفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي، كما تطرق الطرفان إلى عدد من الموضوعات والمستجدات الأمنية على الساحة الإقليمية بما يسهم في حفظ الأمن وتطوير الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الحالية وتطوير آليات العمل المشترك.