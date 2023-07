بحث بفكر بحريني ـ كويتي يخطف موقعه في مكانة متميزة لدى أفضل المجلات العلمية



حلت د.مريم مرزوق وبحثها الأكاديمي العلمي ليكون ضمن الأبحاث الأهم والأكثر تطورا لدى مجلة Frontiers› journal العلمية والمصنفة من المجلات ذات التأثير العالمي المرتفع (Q1) ويأتي ترتيبها الثالث ضمن أكثر المجلات استشهادا.



يأتي بحث د.مريم مرزوق ضاربا في عمق عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، متناولا آلية مبتكرة لتقييم تأثير المتحورات المختلفة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليكون من جملة الأبحاث الأهم والأكثر تطورا التي نشرتها المجلة في سنة 2022 لأكثر الباحثين تأثيرا في مجالات العلوم المتطورة والحديثة، ويخضع هذا التصنيف لتقييم عدد من المحكمين الدوليين سنويا، ويهدف إلى إبراز الأبحاث المتميزة على موقع المجلة ونشرها على نطاق واسع، كما جاء في موقع المجلة أنه تم اختيار هذه الأبحاث باعتبارها من الأبحاث الأكثر تأثيرا والتي سيكون لها أثر تاريخي في مجال العلوم البيولوجية.



وقد جاء البحث الذي تم نشره بتاريخ 10 أغسطس 2022 بعنـــــوان: How concerning is a SARS-CoV-2 variant of concern؟ Computational predictions and the variants labeling system، وهو من إعداد فريق أكاديمي متميز من برنامج التقنية الحيوية الصحية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين وبمشاركة خريجات جامعة الخليج العربي د.دانا عاشو واشراف مدير البرنامج د.محمد فتح الله.



وقد جاء البحث حسبما أفادت د.مريم مرزوق بآلية جديدة متطورة تعتمد على التحليل الجيني للمتحور بواسطة التنبؤ الحاسوبي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن الملاحظ بشكل عام أن جهات التصنيف العالمية كمنظمة الصحة العالمية (WHO) والمركز الأميركي للسيطرة والوقاية من الأمراض (CDC) وضعت آليات مختلفة لتصنيف خطورة وتأثير فيروس كورونا (كوفيد-19)، الشيء الذي جعل التصنيف أكثر تعقيدا وأوجد اختلافات في اتخاذ الإجراءات الوقائية من متحورات الفيروس الجديدة مثل فيروس كورونا الألفا α والبيتا β والاوميكرون o والجاما γ والدلتا δ وغيرها، وذلك حسب اعتماد آلية التصنيف التي تتبعها منظمة الصحة العالمية أو آلية المركز الأميركي للسيطرة والوقاية من الأمراض.



وتشغل د.مريم مرزوق منصب رئيس اختصاصي مختبر طبي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية وحاصلة على دكتوراه في الطب الجزيئي وماجستير التقنية الحيوية وزمالة أبحاث ما بعد الدكتوراه من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، ولها عدد من الأبحاث المنشورة في مجال تطوير أجسام مضادة مصممة على أساس التركيب الجيني لعلاج وتشخيص أمراض السرطان وفيروس كورونا المعدي.