أصبحت OSN+ المنصة الترفيهية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشريك الرسمي لبث الفيديوهات ضمن النسخة الثانية من «موسم الجيمرز.. أرض الأبطال» أكبر حدث للألعـاب والرياضــــات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي ستحتضنه مدينة الرياض على مدار 8 أسابيع ابتداء من 6 يوليو في بوليفارد رياض سيتي.



وإدراكا لأهمية التواصل مع محبي وعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية والمشاهدين من مختلف أرجاء المنطقة عبر محتوى ترفيهي مميز وحصري، فإن منصة OSN+ تسعى من خلال هذا التعاون لتلبية مختلف رغبات مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية بتقديمها لأنشطة تفاعلية متنوعة مبنية على أشهر الأفلام والمسلسلات ومنها «The Last of Us» و«House of The Dragon» و«Suicide Squad» و«Game of Thrones» وبالإضافة إلى ذلك ستقدم في جناحها الخاص في بوليفارد سيتي محتوى لأكثر الألعاب الإلكترونية شهرة، وبعض التجارب الإبداعية طوال فترة الحدث العالمي.



وقال مدير إدارة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عمر بترجي: سعداء بالتعاون ضمن «موسم الجيمرز.. أرض الأبطال» مع OSN+ المنصة الرائدة في عالم الترفيهن. وتتيح هذه الشراكة الوصول إلى شريحة واسعة من الجماهير وتقديم محتوى المنصة لمحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، وسنسعى معا لتوفير تجربة مميزة في ذلك الجانب وفي الجانب الترفيهي، ولتبني الابتكار وإلهام الجيل القادم من اللاعبين.



بدوره، قالت نائب الرئيس للتسويق والنمو في OSN+ آشلي رايت: هذا التعاون لا يمثل فقط التزامنا بالتواصل مع جمهور مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية فحسب، بل يزيد من مستوى الوعي بمحتوانا الترفيهي المميز ويصل به لمجموعة كبيرة من المشاهدين محليا وفي المنطقة. ونحن سعداء بشراكتنا مع «موسم الجيمرز.. أرض الأبطال» الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميا.