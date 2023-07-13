د.خالد جراق: تجهيزات الوحدة وتشغيلها تمت على أكمل وجه

د.أحمد نصرالله: نسعى لتقديم خدمات متكاملة للمرضى تنسجم مع إستراتيجية المستشفى

د.محمد العازمي: تأسيس الوحدة بمساحات واسعة للغرف تحاكي المواصفات العالمية

د.محمد جاسم: فريق متميز من أبرز أطباء الكلى في الكويت يعملون داخل الوحدة



بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية والإدارية والكادر الطبي، افتتح مستشفى دار الشفاء وحدة غسيل الكلى، التي تعد أحدث الخدمات المتميزة التي يقدمها المستشفى لمرضى الكلى المزمن، برؤية عصرية وشاملة تلبي احتياجات المرضى وتقدم لهم خدمة طبية متكاملة وبأعلى درجات الجودة. وفي هذا السياق، قدم نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الشفاء د.خالد جراق الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى على رأسهم استشاري غسيل الكلى د.محمد العازمي على الجهود المبذولة في هذا المشروع، مبينا أن المستشفى كان يسعى لتحقيقه منذ سنوات طويلة.وأضاف أنه بعد التوسعات الجديدة للمستشفى، تم إنجاز المشروع والانطلاق به لخدمة المرضى الذين كانوا بحاجة لتلك الخدمة، مبينا أن تجهيزات الوحدة تمت على أكمل وجه.



بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء د.أحمد نصرالله أن وحدة غسيل الكلى تعد مشروعا نموذجيا من حيث التجهيزات والطاقم الطبي المقدم للخدمة من استشاريين وطاقم تمريضي، والغاية من هذه الوحدة تقديم خدمة طبية متكاملة لمرضى المستشفى. ولفت د.نصرالله إلى أن بناء وتجهيز وتشغيل وحدة غسيل الكلى يأتي ضمن فلسلفة واستراتيجية مستشفى دار الشفاء والتي تتناغم مع التوسعات الجديدة التي شهدتها المستشفى مؤخرا.



وأوضح أن هذه الخدمة جاءت لتلبي طلبا متزايدا من المرضى منذ سنوات، والتي تم البدء بها فور توافر المكان المناسب ليكون تقديم هذه الخدمة يرقى لتطلعات وتوقعات المرضى، مشيرا إلى أنه تم توفير كل معايير السلامة والجودة للوحدة بما يجعلها تحاكي المواصفات العالمية في هذا الخصوص.



وبين استشاري أمراض الكلى والأمراض الباطنية والضغط في مستشفى دار الشفاء د.محمد العازمي أن قسم الكلى متواجد في مستشفى دار الشفاء منذ 13 عاما ضمن قسم الباطنية، ويتم عمل غسيل كلوي للحالات الطارئة فقط إلا أن الغسيل كان مكلفا بأكثر من 10 أضعاف القيمة من خلال وضع تحاليل خاصة.



وقال انه تم تخطيط وتنفيذ وحدة غسيل الكلى بمساحات واسعة للغرف تتعدى الأسس المتعارف عليها في مساحات الغرف بأكثر مما هو مطلوب، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للوحدة تصل إلى 140 جلسة اسبوعيا، مبينا أنه من الممكن استيعاب جلسات أكبر.



وأشار رئيس الهيئة الطبية في مستشفى دار الشفاء د.محمد إسماعيل جاسم إلى أن افتتاح وحدة غسيل الكلى يسهم في تكامل الخدمات الطبية التي يقدمه المستشفى لمرضى الكلى. ولفت إلى أن ما يميز الوحدة أنها تقدم خدمة ذات تكلفة منخفضة مقارنة بما هو موجود في دول الخليج وداخل الكويت.



وأضاف د.محمد إسماعيل ان أجهزة غسيل الكلى تتميز عن باقي الأجهزة من ناحية التقدم التكنولوجي الياباني وتستحوذ على أكثر من 50% من أجهزة غسيل الكلى في السوق الألماني لتميزها تكنولوجيا في هذا المجال. وبين أن وحدة معالجة المياه وهي ألمانية الصنع، تعتبر فخر الصناعة الألمانية ويعد استخدام هذا النوع من التقنية من اوائل الأعمال وبداياتها مع مستشفى دار الشفاء.