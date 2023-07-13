أعلنت «مبخر»، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن رعايتها الرئيسية لحفل التكريم الذي أقيم لخريجي طلبة التربية الخاصة، برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي أسامة السلطان، والعديد من سفراء الخليج.



وفي تعليق له حول مشاركة «مبخر» في الفعالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الانصاري: سعداء بمشاركتنا في الحدث المهم، وفخورون بتواجدنا مع الطلبة المتميزين لنشر الفرحة والأجواء الاحتفالية لدى تواجدنا معهم للاحتفال بالتخرج. وأضاف الأنصاري: بالنيابة عن فريق عمل «مبخر» أبارك لجميع الخريجين على هذا الإنجاز المتميز والذي يمهد لمستقبل مليء بالإنجاز لهؤلاء الطلاب على مستوى حياتهم المقبلة وفي قطاع العمل، فشباب اليوم هم قادة الغد.



وسلط الضوء على استراتيجية الشركة التي تركز على دعم الشباب والكوادر المتميزة عبر مختلف الفعاليات والأحداث التي تستهدف الكوادر الكويتية الشابة، وهو الأمر الذي يعكس مكانتها كأحد رواد قطاع العطور في الكويت وعلى مستوى المنطقة، مؤكدا ان «مبخر» بأيدي كوادر كويتية شابة وطموحة، حملت على عاتقها ان تبرز العلامة التجارية ليس كشركة رائدة في قطاع العطور فحسب، بل كمؤسسة ذات تأثير وداعمة للمجتمع الذي تعمل به.