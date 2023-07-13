عبدالعزيز الفضلي



جريا على عادتها السنوية أقامت جريدة «الأنباء» حفلا تكريميا للطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 من ابناء العاملين والعاملات في اداراتها وأقسامها المختلفة، وذلك في جو أسري سادته الألفة والمحبة، والتفاؤل بمستقبل مشرق.



وكان في مقدمة حضور الحفل رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وعدد من الموظفين والطلبة المكرمين مع ذويهم.



وهنأ رئيس التحرير الطلبة المتفوقين على هذا الإنجاز والتفوق والحصول على نسب عالية في نتيجتهم النهائية. وقال الزميل يوسف خالد المرزوق: أنا سعيد جدا بأن أرى «الأنباء» في كل عام لها نصيب من المتفوقين في الثانوية العامة، مشيرا الى ان هذا فخر لنا وان دل على شيء فإنما يدل على التربية الطيبة والحسنة من قبل أهاليكم، ونحن نشد على أيديكم ونتمنى لكم مواصلة المشوار والحصول على افضل الشهادات ونيل أعلى المناصب.



وخاطب المرزوق الطلبة قائلا: «مثل ما اهلكم وقفوا معكم وتعبوا عليكم وساندوكم وساعدوكم الآن جاء دوركم لترفعوا رؤوسهم بالشهادات وتصلوا لأعلى المراتب التي تسعدهم وتسعدنا أيضا و«هالله هالله في آبائكم وأمهاتكم».



وأضاف: ان الشهادة سلاح لكم، وامامكم مرحلة طويلة من الجهد والعمل المتواصل لتنالوا ما تطمحون إليه من خلال هذه الشهادة، داعيا لهم باستمرار النجاح والتفوق في حياتهم المقبلة.



بعد ذلك استمع رئيس التحرير والحضور الى تطلعات وطموحات الطلبة، وكذلك التخصصات العلمية التي يرغبون باستكمال دراستهم فيها سواء في الجامعات المحلية او الخارجية، شاكرين جريدة «الأنباء» على هذا التكريم وتشجيع ابناء العاملين فيها على النجاح والتميز.



وفي نهاية الحفل منح رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق الطلبة المكرمين شهادات تقدير وهدايا تذكارية.



أسماء الطلبة المكرمين



مريم محمد عبدالله الشمري



وفاء عاطف أبوالنصر



شهد عبدالله يوسف



رغد عمار عجوب



يسري ابن الزميلة هويدا رفعت



سنيها مارية جيبي انتوني