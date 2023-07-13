ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ عبدالعزيز المطيري



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة، مشيرا الى أن مشروع البديل الاستراتيجي سيرد في برنامج عمل الحكومة، والذي سيصل إلى مجلس الأمة خلال اليومين المقبلين.

حديث الكندري جاء خلال رده على استفسارات بعض النواب اثناء سير الجلسة التكميلية لمجلس الامة أمس، والتي باشر فيها المجلس مناقشة الخطاب الأميري.

واضاف: إن البديل الاستراتيجي كان موجودا في برنامج عمل الحكومة السابق، والذي قدم في شهر نوفمبر الماضي إذ حدد له جدول زمني من سنة الى سنتين لإنجازه.

وخلال سير الجلسة طالب النواب خلال مرافعاتهم بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والتيسير على المواطنين في معيشتهم لأن الأسعار قفزت بشكل جنوني دون رقابة وهناك آلاف الأسر تئن من تدني المستوى المعيشي والبعض من الشعب دون مستوى الفقر.

وشدد النواب على ضرورة معالجة الهدر الحكومي في الميزانية، وأن توضح الحكومة رؤيتها وتقدم برنامج عمل واقعيا يلامس تطلعات الشعب الكويتي وآماله، بالإضافة إلى حل مشاكل الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف.