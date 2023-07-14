حقق منتخبنا الوطني للمبارزة ميداليتين ذهبيتين في ختام منافسات اللعبة بدورة الألعاب العربية الـ 15 في الجزائر، حيث أحرز الأبطال عبدالعزيز الشطي وحسين الفودري وعبدالرحمن الياقوت وعلي النكاس ذهبية مسابقة فرق الايبيه، كما قدم الأبطال بندر الشملان وعبدالعزيز جمعة ومحمد الجزاف وعلي فاضل عرضا قتاليا رائعا حصدوا من خلاله ذهبية مسابقة فرق السابر، على الرغم من الإصابات التي لحقت بالفريق.



ومع ختام منافسات المبارزة ارتفعت حصيلة الكويت إلى 11 ميدالية متنوعة (ذهبيتين واربع فضيات وخمس برونزيات)، وجاءت عن طريق أبطال ألعاب القوى يعقوب اليوحة وعيسى الزنكوي فضية لكل منهما، وبرونزيتين لمضاوي الشمري وعبدالرحمن، بالإضافة إلى الميداليات السبع لأبطال المبارزة بفضيتين لكل من حسين الفودري وعلي النصار، وثلاث برونزيات لعبدالعزيز الشطي وعلي فاضل وفرق الفلوريه.



ويختتم وفد الكويت مشاركته في الدورة بمنافسات الدراجات الهوائية بسباق فردي عام للرجال لمسافة 146.5 كم، الذي ينطلق صباح اليوم بمشاركة اللاعبين عبدالهادي العجمي وخالد الخليفة ومنصور السبيعي ومحمد العتيقي.



وتتصدر الجزائر جدول ترتيب المنتخبات الحائزة ميداليات ضمن دورة الألعاب العربية، حيث نجحت المنتخبات الجزائرية المشاركة في هذه الدورة في حصد 200 ميدالية حتى امس، شملت 87 ذهبية، و58 فضية، و55 أخرى برونزية.



وصعدت المغرب إلى المركز الثاني برصيد 70 ميدالية، من بينها 19 ذهبية، فيما تراجعت تونس إلى المركز الثالث برصيد 96 ميدالية من بينها 18 ذهبية.