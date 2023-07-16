استضاف بنك الكويت الوطني في مقره الرئيسي عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد دومينيك جونسون والوفد المرافق له على مأدبة غداء، بمناسبة زيارته الكويت، وكان في استقبال جونسون والوفد المرافق له أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.



ورحب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر بالزائرين، وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به عمدة الحي المالي لمدينة لندن في دعم أواصر العلاقات بين الكويت ولندن، التي تضم العديد من كبرى المؤسسات المالية الكويتية.



وتعكس الزيارة قوة الروابط الراسخة بين مجتمعات الأعمال في البلدين، والتي استمرت على مدار عقود وأثمرت بناء علاقات تجارية ومالية ناجحة لطالما امتدت إلى تبادل الخبرات والرؤى، وساهمت بقوة في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.



وتأتي زيارة جونسون إلى الكويت في إطار تعزيز الـعـلاقات الاقـتـصـادية والتجارية بين الكويت والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون في كثير من القطاعات، بما يسهم في تعزيز اقتصادات البلدين. كما تناولت الزيارة آخر التطورات حيال القطاعات المالية والاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية.



ويحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على تعزيز تواجده في الأسواق المالية الرئيسية، والتي تأتي في مقدمتها مدينة لندن، وذلك ضمن استراتيجية البنك لدعم التبادل التجاري بين الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك حول العالم وتوطيد العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى التي تتخذ من المدينة مقرا لها، وترغب في تدشين أعمالها بالكويت والمنطقة. ويتميز «الوطني» بانتشار جغرافي عالمي مترامي الأطراف، يضم فروعا وشركات تابعة تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، إضافة إلى وجودها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.