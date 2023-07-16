لطيفة التونسية كانت المشجع الأول لموهبتي



بشار جاسم



طرح الموزع والملحن الموسيقي المميز تراث نمير أغنية جديدة باللغة العربية الفصحى بعنوان «هي بدايتها»، وهي من كلمات الشاعر والكاتب العراقي رسلي المالكي وألحان وتنفيذ وتوزيع موسيقي تراث نمير.



وعن هذه الاغنية، قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: عملي الجديد هو ضمن مشروعي الغنائي الخاص والذي سميته «ثقافتنا بلغتنا» بعد سلسلة النجاحات التي حققتها كموزع موسيقي اولا، وبعد ما اثبت اني اكتب نص الاغنية الشعبية احسست اني جاهز للانطلاق بمشروعي الغنائي باللهجة العربية الفصحى التي غابت عن الوطن العربي وصارلها سنين مو موجودة وشبه مندثرة، ولأني أبحث دائما عن التميز، لذلك أنا حريص على ان أترك بصمة بعالم الغناء الأكاديمي المتجدد، وبما اني درست الموسيقى كان هدفي الاول الارتقاء بالذوق العام.



وعن ان كانت روح الأغنية فيها تشابه مع أغاني كاظم الساهر، قال: انا لا احب ان أقلد أحدا لكني ملتزم بتذوق اعمال كل فنان طرح نماذج مشابهة لهذا اللون الغنائي، وفي قادم الأيام هناك اكثر من 12 اغنية بالأسلوب نفسه ولا أقلد كاظم الساهر لكني أتشرف عندما يقولون صوتك أو إحساسك قريب منه لأني أتميز أني مؤلف للموسيقى التي أصنعها في أعمالي، وأنا شخصيا تشرفت بالعمل مع كبار النجوم مثل راغب علامة وماجد المهندس ولطيفة التونسية واستفدت من خبراتهم واخذت بملاحظاتهم خصوصا الفنانة العربية لطيفة التونسية كانت المشجع الاول لموهبتي وكل الأعمال التي أغنيها ضمن مشروعي الغنائي من ألحاني وتوزيعي.



واختتم تصريحه قائلا: أحب أن أقول كلمة حق كفنان عراقي لجريدة «الأنباء»، فهي الداعم الاعلامي العربي الاول لي وسباقة بتسليط الضوء على اعمالي من خلال الاعلامي المتميز بشار جاسم، وهذا وسام شرف سيبقى معلقا على صدري ما حييت.



كلمات الأغنية تقول:



ليت دمعي بك جاء راجعا..



ليت عندك لي يكون شافعا..



ليت امرا انت كنت واقعا...



ليت.. ما اقول يامن بعدا؟!



قل لي ماذا لك من عندي بدا



أوشكت أسأل كل طير طائر..



لو جنحه لي ليلة سيعير..



لأتيت والنيران تحرق أضلعي..



حتى تراني كالشهاب أفور...



قل لي ماذا لك من عندي بدا



يا فؤادي عاث في الروح النوى..



ليس في كفي فاهجر الهوى..



قد مضى ما تاركا فينا.. سوى..



حبنا الذي غدا مستشهدا..



ليتني وصرح ملقاك انبنى..



قبل ان يمد كفيه الفنا..



يا حبيبي مت في الهجر انا..



يا حبيبي.. تدر ما معنى الردى؟