من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، سجلت معظم مناطق العالم درجات حرارة قياسية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جذرية للتعامل مع القيظ والحرائق التي تعزى إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.



وابتداء من أمس تشهد إيطاليا، من الشمال إلى الجنوب، موجة حارة ودرجات حرارة غير مسبوقة.



وعليه، أصدرت وزارة الصحة إشعار تنبيه أحمر ليومي السبت والأحد في العديد من المدن الرئيسية من روما إلى بولونيا ومن فلورنسا إلى بيسكارا مع توقع أن ترتفع درجات الحرارة في روما إلى 40 درجة مئوية غدا ثم 42 أو 43 درجة بعد غد، وهذا أعلى من الدرجة القياسية السابقة البالغة 40.5 درجة مئوية التي سجلت في العاصمة في أغسطس 2007. . بدورها، تواجه إسبانيا وشرق فرنسا وألمانيا وپولندا موجة حارة واسعة. ومن بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، تعاني اليونان أيضا من موجة حارة اضطرت السلطات لليوم الثاني أمس إلى إغلاق الأكروبوليس المصنف على أنه أحد مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو، بين الساعة 11،30 والساعة 17،30.



في شمال أفريقيا، يشهد المغرب سلسلة من موجات الحر منذ بداية الصيف. وعليه صدرت إنذارات حمراء في عدة ولايات.



وفي آسيا، تعاني بعض مناطق الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، من موجة حر شديدة. ويتوقع أيضا أن تسجل أجزاء من شرق اليابان 38-39 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين.



وفي الولايات المتحدة، ارتفعت درجة الحرارة في فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا، الجمعة فوق 43 درجة مئوية لليوم الخامس عشر على التوالي، وفقا لهيئة الأرصاد الأميركية.