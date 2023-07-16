تقدم النائب د.عبدالهادي العجمي باقتراح برغبة بإنشاء مكتب خاص بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لاستقبال شكاوى الطلبة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية، ونص الاقتراح على ما يلي:



من منطلق حماية الصروح التعليمية وخصوصية معلومات الطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد أثناء تقديم شكاواهم وتظلماتهم بالقضايا المتعلقة بالجوانب الأخلاقية حيث ثبت أن الكثير من الطلبة يترددون عند تقديم هذا النوع من الشكاوى لعدم وجود جهة مختصة ملتزمة بمعايير الخصوصية وحماية معلومات المتقدم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء مكتب خاص بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لاستقبال شكاوى الطلبة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية مع مراعاة خصوصية معلومات المتقدم على أن يقوم هذا المكتب برفع التقارير الى إدارة المؤسسة التعليمية المعنية بالشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.