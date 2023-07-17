بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة، إلى جانب أبرز المستجدات إقليميا ودوليا.



وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الشيخ تميم بن حمد عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس تبون، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد، خاصة الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا.



وأعرب أمير قطر عن أمنياته للعلاقات الأخوية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين، فيما عبر الرئيس الجزائري عن تطلعه إلى أن تسهم المباحثات في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الأخوية بين قطر والجزائر. عقب ذلك، عقد الجانبان لقاء ثنائيا جرى خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات التي تهم البلدين في مقدمتها التطورات بالمنطقة، وذلك وفقا للبيان. وأعرب أمير قطر على حسابه الرسمي في تويتر بعد اللقاء عن سروره باستقبال الرئيس عبدالمجيد تبون.



وأوضح أن «المباحثات تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير ومصلحة شعوبنا».