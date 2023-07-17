ناقشت لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية في اجتماع مشترك أمس الأحد تكليف المجلس ببحث موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، بحضور مسؤولين في وزارة التعليم وديوان الخدمة المدنية.



وطالب رئيس لجنة الموارد البشرية النائب فارس العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإسراع في إصدار قرار رسمي بالموافقة على عملية الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، لاسيما أن هناك توافقا حكوميا -نيابيا حول هذا الأمر.



وشدد على ضرورة إنهاء الموضوع في أسرع وقت ليتمكن من يرغب في الدراسة من الموظفين من التسجيل في الفصل الدراسي المقبل. وبين العتيبي أما فيما يخص الدراسة خارج البلاد فإن الآراء كانت متفاوتة حولها بين أعضاء اللجنة التنسيقية والحكومة. وكشف العتيبي عن طلب اللجنة التنسيقية المشتركة من أعضاء الحكومة أن تقدم رأيها مكتوبا وواضحا خلال الاجتماع المقبل والذي سيعقد بعد 3 أسابيع. وقال العتيبي «بعد الاطلاع على الرأي الحكومي ستتم مناقشته وتصويت أعضاء اللجنة بالموافقة عليه وصياغة التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة وإدراجه على جدول الأعمال لإقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة».



وأكد أهمية الانتهاء من معالجة الموضوع بأسرع وقت حتى يستفيد منه أبناء الشعب الكويتي لما له من أهمية تحقق مصلحة هذا الوطن.