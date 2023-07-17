وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة علنية غدا الثلاثاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (2023 ـ 2027). وكانت الحكومة قد أحالت الى مجلس الأمة أمس برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (2023 ـ 2027) وفق المادة 98 من الدستور.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري الذي قدم للرئيس السعدون برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر والمكون من خمسة محاور.



كما استقبل الرئيس السعدون وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار والوفد المرافق له، حيث يقوم حاليا بزيارة رسمية للكويت.



حضر اللقاء السفير التونسي لدى الكويت الهاشمي عجيلي وسفيرنا لدى تونس منصور خالد العمر.



واستقبل السعدون سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا، فيما استقبل سفيرنا لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال سليمان الفصام.