أعلن مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب د.محمد المهان عن تسلم اللجنة اقتراحين نيابيين بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، فيما لم يصل المشروع الحكومي حتى الآن، مشيرا من جهة أخرى الى تقديمه وأعضاء اللجنة اقتراحا بقانون لإنصاف العسكريين المتقاعدين المتضررين من قرار مكافأة نهاية الخدمة.



وقال المهان، في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، «تقدم اليوم (أمس) أعضاء لجنة الداخلية والدفاع باقتراح بقانون لمعالجة قضية تعويض المتقاعدين المتضررين من قرار 495 الخاص بمكافأة نهاية الخدمة العسكرية وذلك من 2010 الى 2021»، مؤكدا أن هذا المقترح سيمنح صفة الاستعجال وستتم إحالته الى اللجنة المختصة قريبا جدا.



وأكد المهان ان أعضاء اللجنة سيعملون في الفترة القادمة على حصر مطالب العسكريين المتقاعدين قبل هذا التاريخ، كاشفا عن نية تقديم اقتراح آخر من أجل مساواتهم مع زملائهم العسكريين.



من جانب آخر، أعلن المهان عن وصول اقتراحين نيابيين الى لجنة الداخلية والدفاع بشأن المفوضية العليا للانتخابات، ومن المتوقع وصول اقتراح ثالث اليوم، مضيفا ان «المشروع الحكومي بهذا الشأن لم يصل الى الأمانة العامة لمجلس الامة حتى الآن».