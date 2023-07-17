الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يعتزم النادي العربي القطري تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد نادي الشباب السعودي على خلفية عدم التزام الأخير بسداد الدفعتين المتبقيتين من عقد الغابوني أرون بوبيندزا، وفقا لتقارير سعودية.

وقد انتقل بوبيندزا إلى صفوف الشباب في أغسطس 2022 لمدة 3 مواسم، قادما من العربي، وأمضى اللاعب موسما واحدا مع الفريق السعودي، قبل أن يتم بيع عقده إلى نادي سينسيناتي الأميركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاطبت إدارة النادي العربي نظيرتها إدارة نادي الشباب بشأن تسديد الدفعتين الثانية والثالثة البالغتين 2 مليون، و500 ألف دولار، المتبقيتين من قيمة عقد بوبيندزا، خصوصا أن الدفعة الثانية وقدرها 2 مليون دولار، وكان من المفترض تسديدها مطلع يوليو الجاري، لكن الإدارة الشبابية طلبت تأجيل تسديد الدفعة الثانية مع الالتزام بسداد الدفعتين بعد شهرين، وهو ما رفضه مسؤولو النادي القطري الذين أصروا على سداد الدفعتين الأخيرتين معا، بعد تأخر نادي الشباب في الدفعة الثانية.

وشرعت إدارة النادي العربي في إعداد مذكرة تتضمن كل التفاصيل الخاصة بصفقة المهاجم الغابوني تمهيدا لإرسال شكوى إلى «فيفا»، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

على صعيد متصل، يقترب النادي العربي من شراء العقد المتبقي للمهاجم السوري عمر السومة مع ناديه أهلي جدة السعودي، للانضمام إلى صفوف العربي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويرتبط السومة بعقد مع أهلي جدة حتى يونيو 2024.

هذا، وكثف نادي الريان اتصالاته لضم المهاجم المالي لنادي الهلال السعودي موسى ماريغا لضمه إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ودخل الريان في صراع مع أندية سعودية، على غرار الشباب وأهلي جدة، لضم ماريغا، حيث يستهدف كل ناد التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

إلى ذلك، أعلن نادي الغرافة تدعيم مركز حراسة المرمى، بالتعاقد مع الحارس خليفة أبوبكر «34 عاما»، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد استغناء نادي أم صلال عنه في انتقالات الصيف، ويأتي تدعيم مركز حراسة المرمى، في أعقاب إصابة الوافد الجديد الحارس كلود أمين بقطع في أربطة كاحل القدم «أكيلس»، خلال المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام معيذر وانتهت بفوز معيذر بهدف دون رد.

وخضع أمس الحارس المنضم منذ أيام لمدة موسم قادما من نادي السيلية ـ درجة ثانية، لعملية جراحية في مستشفى سبيتار، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة 8 أشهر تقريبا.

وأنهى نادي السد معسكره الأوروبي في النمسا، وعاد أمس إلى الدوحة، للدخول في المرحلة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ومن المقرر أن يخوض السد بروڤة أخيرة ودية أمام الرجاء البيضاوي المغربي على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد مساء الجمعة المقبل.

يذكر أن السد سيدشن البطولة العربية بلقاء الوداد البيضاوي يوم 27 يوليو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي تضم أيضا فريقي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.