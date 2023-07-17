تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون للتعديل على قانون الخدمة المدنية ينص على إنشاء ستة أفرع لديوان الخدمة المدنية في كل محافظة من المحافظات الست، أسوة بأفرع التأمينات الاجتماعية المتعددة في مناطق الكويت.



ونص الاقتراح بقانون للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (15 / 1979) على أن الفرع يتولى إدارته مدير بدرجة وكيل وزارة مساعد وتكون مهمة الأفرع استقبال المراجعين في كل محافظة وفقا للتوزيع الجغرافي لعناوين منازلهم بالبطاقة المدنية، ولمجلس الخدمة المدنية تحديد الاجراءات المنظمة لطبيعة عمل الأفرع الستة.



وأشار أحد نصوص المقترح إلى إلزام مجلس الخدمة المدنية بثلاث سنوات كحد أقصى لتجهيز مباني الأفرع وتسكين الموظفين ومن ثم تشغيل الافرع واستقبال المراجعين لتخفيف الازدحام في مبنى ديوان الخدمة المدنية المكتظ بالمراجعين بسبب تضاعف أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة لأضعاف عدة في السنوات الأخيرة.