وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى وزير التعليم د.حمد العدواني بشأن خطة الوزارة لفتح جامعات جديدة وأفرع لجامعة الكويت في محافظتي الجهراء والأحمدي، ونص السؤال على ما يلي: مع التوسع العمراني وظهور مناطق جديدة وبعضها تبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة بالسيارة عن جامعة الكويت، يرجى إفادتي بالآتي:



1 ـ هل توجد خطة لوزارة التعليم في فتح جامعات جديدة في محافظتي الجهراء والأحمدي؟



2 ـ هل توجد خطة لفتح أفرع لجامعة الكويت في محافظتي الجهراء والأحمدي؟



3 ـ في حال الإجابة نعم للسؤالين رقمي 1 و2، يرجى تزويدنا بالآتي: الخطة كاملة. والموعد النهائي لتنفيذ الخطة. وأين وصلت الخطة من حيث التنفيذ؟