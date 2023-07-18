أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية، أكبر مشغل لمواقف السيارات في الكويت، عن تجهيز موقفيها في الأحمدية والعاصمة بمحطات شحن EV للمركبات الكهربائية، على أن تستكمل عملية تجهيز المزيد من المواقف التابعة لها بمحطات شحن مماثلة تدريجيا في مناطق أخرى.



وتم تخصيص مواقف محددة للمركبات الكهربائية بجانب محطات الشحن وطليها باللون الأخضر، بالإضافة إلى وضع إشارات توجيهية تمنع ركن مركبات الوقود التقليدية في محيط المحطات المستحدثة. وتتميز هذه الأخيرة بجودة صنعها ومعاييرها العالمية، فضلا عن مزاياها الحديثة والعملية.

فبالإضافة إلى قدرتها على شحن مركبتين في الوقت نفسه وإمكانية قياس الاستهلاك الكهربائي لكل مركبة بشكل منفصل، يمكن للعميل أن يشغلها عبر إدخال بطاقة RFID أو كلمة سر. كما يمكن تشغيل أو إيقاف محطة الشحن الكهربائي عن بعد بوجود الاتصال عبر الإنترنت.



ويندرج إطلاق هذه الخدمة المبتكرة في إطار تحقيق هدفين أساسيين بحيث تحرص إدارة المرافق العمومية على الارتقاء بتجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم لشحن سياراتهم الكهربائية.



ويقول الرئيس التنفيذي للمرافق العمومية م. صالح العثمان في هذا الصدد: «مع ازدياد مبيعات المركبات الكهربائية محليا ودوليا في السنوات الأخيرة وتوقعنا بنموها في السنوات المقبلة، يصبح من الضروري توفير محطات شحن مخصصة لها، ونفتخر بأن تكون إدارة المرافق العمومية السباقة في هذا المجال لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة والحرص على مواكبة التحول العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية».

وتابع العثمان: «مبادرة موقفي الأحمدية والعاصمة ما هي سوى البداية، وسنعمد لتجهيز المزيد من مواقف السيارات التابعة لنا بمحطات الشحن الكهربائي السريع لتسهيل عملية الشحن وتقديم أفضل خدمة لأكبر عدد من العملاء، أينما كانوا في الكويت».



أما الهدف الثاني الذي تسعى إدارة المرافق العمومية لتحقيقه من خلال توفير محطات الشحن الكهربائي فهو المساهمة الفاعلة في الحفاظ على بيئة نظيفة، تماشيا مع رؤية الكويت 2035 من خلال توفير البنى التحتية التي تشجع على استبدال مركبات الوقود التقليدية بمركبــات كهربائية من شأنها أن تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرة.



وأضاف العثمان: يعتبر انتشار المركبات الكهربائية خطوة مهمة جدا نحو تحقيق أهداف الكويت البيئية ضمن رؤية الكويت 2035، لا سيما لناحية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى الناتجة عن مركبات الوقود التقليدية وتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري Net Zero، بما يساهم في تحقيق بيئة معيشية مستدامة ويخلق بيئة نظيفة أقل تلوثا.

في هذا السياق، يهمنا في إدارة المرافق العمومية أن نؤكد على التزامنا بتحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال دعم تبني وسائل النقل غير المضرة بالبيئة، واعتماد الطاقة النظيفة، واغتنام جميع الفرص الممكنة للتخفيف من أثرنا البيئي، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية عبر تشجيع اقتناء المركبات الكهربائية وتوفير محطات الشحن المناسبة لها دعما للاقتصاد الدائري للكربون.