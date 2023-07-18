أحرز منتخبنا الوطني للسرعة على الجليد (السبيد) ميدالية فضية في بطولة كوريا الدولية للعبة إثر فوز اللاعب أديب حلاوة بالمركز الثاني في فئة الفردي بمسابقة 500 متر ضمن منافسات المسافات القصيرة.



وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي إن اللاعب حلاوة حقق هذا المركز المتقدم بعد منافسة قوية مع الماليزي آدم عمار الذي توج بالمركز الأول والقطري أحمد الماجد الذي نال المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية، بينما حقق لاعب منتخبنا الوطني محمد النوري المركز الرابع. وأضاف العجمي ان منافسة لاعبينا في هذه البطولة التي شهدت مشاركة منتخبات ماليزيا وقطر والسعودية والإمارات إضافة إلى الكويت تعتبر خطوة مهمة لإعداد المنتخب للبطولات الدولية المقبلة، موضحا أن اللاعبين سالم العلاطي وحمد دعيج شاركا أيضا بالبطولة ووصلا للدور نصف النهائي للمسابقة.



وذكر أن اللاعبين الأربعة انتظموا ببرنامج تدريبي مكثف في كوريا قبل البطولة لمدة 10 أيام لتطوير قدراتهم الفنية في هذه اللعبة، مشيدا بخطوة الاتحاد الكوري الذي يعتبر من أهم مدارس هذه اللعبة على مستوى القارة الآسيوية والعالم بإقامة هذه البطولة التي تهدف إلى دعم الدول الآسيوية التي دخلت حديثا في هذه الرياضة.