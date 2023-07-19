حذر رئيس قسم الباطنية في المستشفى الأميري د.أوسان المهيني من خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، مبينا أنها قد تسبب النزلات المعوية والإجهاد الحراري وضربات الشمس.



ودعا د.المهيني في تصريح لـ «كونا» أمس الى ضرورة تجنب أشعة الشمس وارتداء أغطية الرأس وتحديدا في الفترة من 11 صباحا حتى الثالثة عصرا، موضحا انه مع ارتفاع درجات الحرارة تنشط أنواع من الفيروسات والميكروبات التي تسبب أمراضا وأعراضا صحية مزعجة، مؤكدا ان معظم الأمراض الصيفية لا خطورة منها إذا ما تم التعامل السليم معها.



وأضاف: من بين تلك الأمراض هي الميكروبات التي تصيب الجهاز الهضمي وتسبب القيء والإسهال، مشيرا الى انه يتم علاجها عن طريق المطهر المعوي والمضادات الحيوية وخافض الحرارة.