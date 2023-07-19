سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل ـ سلطان العبدان



أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار. حديث سمو رئيس مجلس الوزراء كان في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17، وشدد على ان الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد، داعيا إلى تضافر كل الجهود وتلاحم كل السواعد للعمل على استمرار رفعة البلاد وتقدمها وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل. وزاد بقوله: تقدمت الحكومة ببرنامج عملها مستوعبا مجمل الأولويات في المرحلة القادمة، ومشتملا على منهج عملي واضح المعالم لمواجهة التحديات وتكريس الإصلاح ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد. وقال سمو رئيس الوزراء ان البرنامج احتوى على أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية، آخذا بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي وتلبية الحاجات الاجتماعية، وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية. وأشاد سمو رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين السلطتين في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتعديل قانون التأمين الصحي ليشتمل على شرائح جديدة من المواطنين.



وكان مجلس الأمة قد أنهى مناقشة البرنامج وأصدر عدة توصيات.



