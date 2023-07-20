محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور أنه سيتم خلال أيام معدودات الانتهاء من عمليات هدم السوق القديم وانطلاق مشروع المول الجديد، ومن ثم ربطه بالمول القديم خلال الفترة المقبلة، ليكون مقصدا تسويقيا وترفيهيا تعاونيا على أعلى مستوى.



وأوضح المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية أن المول التجاري الجديد الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام ونصف العام، يتكون من دور أول وسرداب وميزانين بتكلفة تقارب مليوني دينار، وسيشتمل على أنشطة استثمارية وبراندات عالمية ستشكل علامة فارقة ورئيسية في تعزيز المركز المالي والخدمي، وسيتم طرحها وفق الآلية المتبعة والإجراءات الخاصة بوزارة الشؤون كاشفا عن أنه سيكون لأصحاب المشاريع الصغيرة من أبناء المنطقة حصة من المول التجاري.



ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال الهدم سيجري العمل على الإجراءات الخاصة بالشركات المقاولة ووضع التصور المتعلق بالمول، مشددا على أنه تم التأكيد على عدم وجود أوامر تغييرية خلال فترة الإنشاء تفاديا لزيادة التكلفة المقررة وحفاظا على أموال المساهمين، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة الحالي تمكن بفضل الله من إزالة أكبر عقبة أمام مشروع بناء المول الجديد، وهي نقل فرع الجملة والتموين لموقع بديل داخل المنطقة.



وتابع: وصولنا إلى هذه المرحلة تم بعد تحدي عقبات أخرى واجهت المجالس السابقة للبدء بهدم السوق القديم وبناء مجمع المحلات، حيث تم توقيع عقد بناء مجمع المحلات مع المكتب الهندسي دار الديرة للاستشارات الهندسية في 2018 مع ممثل الجمعية الرئيس الأسبق خالد البصيري.



ونوه بأنه وخلال 240 يوما فقط، وهي الفترة التي تولينا خلالها رئاسة مجلس الإدارة، قمنا بإرسال العديد من المخاطبات للجهات الحكومية ووزارة الشؤون، وكثفنا الاجتماعات مع المكتب الهندسي بشراكة حقيقية وعمل دؤوب مع الإخوة عبدالله الجيران وجاسم المنيخ وفهد خليفة وخالد المشعل، مؤكدا أن هذا النجاح لم يكن ليكون لولا فضل الله أولا ثم تعاون الإدارة التنفيذية.



وخلال المؤتمر الصحافي تحدث المنصور عن الوضع المالي لجمعية الخالدية، فبين أن النصف الأول من 2023 شهد زيادة في المبيعات بأكثر من 400 ألف دينار، ونسعى للوصول إلى 700 ألف نهاية العام الحالي، موضحا أننا سنقوم بتوزيع 12% أرباحا على المساهمين رغم الأعمال الإنشائية.