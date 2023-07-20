وجه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا إلى وزير التعليم بشأن خطة البعثات للعام الدراسي 2023/2024، ونص السؤال على ما يلي:



أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة البعثات للعام الدراسي 2023/2024 ابتداء من تاريخ 10 يونيو إلى 4 يوليو 2023، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المقاعد المخصصة في خطة البعثات لتخصص الطب البشري للعام الدراسي السابق 2022/2023 والعام الدراسي الحالي 2023/2024 كل على حدة لكل عام دراسي، وذلك وفقا لجدول يتضمن (العام الدراسي 2022/2023 - العام الدراسي 2023/2024 - عدد مقاعد الطب البشري في خطة البعثات).



2- الحد الأدنى للقبول في تخصص الطب البشري للعام الدراسي السابق 2022/2023 والعام الدراسي الحالي 2023/2024، كل على حدة، للدول التالية (الولايات المتحدة الأميركية - المملكة المتحدة - جمهورية إيرلندا - المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - مالطا - أستراليا - كندا - نيوزيلندا)، وذلك وفقا لجدول يتضمن أقل نسبة مئوية تم قبولها في تخصص الطب البشري في:



العـــــام (2022/2023 - 2023/2024) المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأميركية - جمهورية إيرلندا - المملكة العربية السعودية-دولة الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - مالطا - أستراليا - كندا - نيوزيلندا.



3- أعداد الطلبة المقبولين في خطة البعثات للعام الدراسي 2022/2023 والعام الدراسي 2023/2024 من خريجي النظام الموحد للتعليم الحكومي في تخصص الطب البشري، كل على حدة، للدول التالية (الولايات المتحدة الأميركية - المملكة المتحدة - جمهورية إيرلندا - مملكة البحرين - المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة - مالطا - كندا - أستراليا - نيوزيلندا)، وذلك وفقا لجدول يتضمن: أعداد الطلبة المقبولين من خريجي النظام الموحد لتخصص الطب البشري:



العام (2022/2023 - 2023/2024) - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأميركية - جمهورية إيرلندا - المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين - مالطا - أستراليا - كندا - نيوزيلندا.



4- أعداد الطلبة المقبولين في خطة البعثات للعام الدراسي 2022/2023 والعام الدراسي 2023/2024 من خريجي المدارس الخاصة ثنائية اللغة في تخصص الطب البشري، كل على حدة، للدول التالية (الولايات المتحدة الأميركية - المملكة المتحدة - جمهورية إيرلندا - مملكة البحرين - المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة - مالطا - كندا - أستراليا - نيوزيلندا)، وذلك وفقا لجدول يتضمن: أعداد الطلبة المقبولين من خريجي المدارس ثنائية اللغة لتخصص الطب البشري:



العــــــام (2022/2023 - 2023/2024) - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأميركية - جمهورية إيرلندا - المملكة العربية السعودية-الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين - مالطا - أستراليا - كندا - نيوزيلندا.



5- عدد المتقدمين بشكل عام على خطة البعثات من خريجي النظام الموحد الحكومي وعدد خريجي المدارس ثنائية اللغة الخاصة كل على حدة للعام الدراسي 2022/2023 والعام الدراسي 2023/2024، وذلك وفقا لجدول يتضمن:



أعداد المتقدمين على خطة البعثات من خريجي النظام الموحد وثنائية اللغة: العام (2022/2023 - 2023/2024) - النظام الموحد - ثنائية اللغة.



6- التصنيف العالمي QS للجامعات التي تم إيقاف الابتعاث لها والمعترف بها وتصنيف جامعة الكويت وفق مؤشر QS أيضا للعام 2023.



7- صورة ضوئية من تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم 137 الصادر بتاريخ 2023/4/26 بشأن تشكيل وفد إلى جمهورية مصر العربية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.



8- صورة ضوئية من تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم 145 الصادر بتاريخ 2023/5/7 بشأن تشكيل وفد إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.



9- أعلنت وزارة التعليم العالي بتاريخ 24 يونيو، عن فتح الإيفاد المباشر لتخصص الطب البشري إلى الجامعات التركية وبالخصوص إلى جامعة KOC، هل تمت الموافقة على هذا الإيفاد، وهذه الجامعة بناء على توصية معينة أو تقرير رفع بناء على قرار وزاري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالتوصيات أو التقارير والقرارات الوزارية أو الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص.