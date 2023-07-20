تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح برغبة باستحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في محافظة الأحمدي.



وجاء في نص المقترح: انه نظرا للكثافة السكانية العالية في محافظة الأحمدي وعدم وجود سوى مركز واحد للصحة المدرسية على مستوى المحافظة، ونظرا لأن هذه المراكز هي المعنية بفتح الملفات الصحية للطلبة المستجدين وإصدار شهادات اللياقة الصحية لطلبة البعثات، الأمر الذي يسبب زحاما شديدا فيها نظرا لقلة عدد هذه المراكز وكثرة عدد الطلبة.



لذا أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن «استحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في محافظة الأحمدي».