وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير التعليم عن سبب إلغاء إعلان التعيينات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عامي 2020/2021 و2021/2022، ونص السؤال على ما يلي: في ظل ما تعانيه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تعد أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد من ارتفاع عدد الطلبة ونقص في أعضاء هيئة التدريس والتدريب وكثرة المنتدبين فيها، صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بإلغاء إعلان التعيينات 2020/2021 و2021/2022، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب إلغاء إعلان التعيينات، ولماذا ألغي بعد دفع المتقدمين رسوم التقديم واجتيازهم استمارة الشروط ومقابلة البعض في لجان التعيينات في الأقسام العلمية؟ يرجى تزويدي بعدد المتقدمين للإعلان وجميع محاضر لجان التعيينات في الأقسام العلمية بعد مقابلتهم المتقدمين مستوفي الشروط.



2 ـ هل صدر قرار إلغاء الإعلان من مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه رقم 151 برئاسة الوزير خلال فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة.



3 ـ ما الفترة الزمنية منذ إعلان فتح باب التقديم لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس لإعلان 2020/2021 حتى قرار إلغاء الإعلان؟



4 ـ هل صدر إعلان التعيينات 2020/2021 و2021/2022 بسبب حاجة فعلية لأعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير لجنة التعيينات في الهيئة وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وعدد المنتدبين من حملة الماجستير والدكتوراه في كل قسم علمي على حدة.



5 ـ ما الأساس القانوني لتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات بشأن إعلان الهيئة للتعيينات والبعثات عن العام الدراسي 2020/2021 و2021/2022، وما الشكاوى والتظلمات التي قدمت قبل تشكيل اللجنة، وهل صدرت قرارات تعيين وقتها؟



6 ـ هل شكلت اللجنة بموافقة مجلس إدارة الهيئة أم بقرار وزاري؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار وصورة ضوئية من قرارات بحث طلبات تعيين أعضاء هيئة التدريس والتظلمات إن وجدت.



7 ـ ما نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في الشكاوى والتظلمات من إعلان الهيئة الخاصة بالتعيينات 2020/2021 الذي عرض في اجتماع مجلس الإدارة رقم 151؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم 287 الصادر في 22/12/2022 والمتضمن إلغاء إعلان أعضاء هيئة التدريس والسيرة الذاتية لأعضاء اللجنة.



8 ـ صرحت الهيئة بأن قرار الإلغاء لحرصها على شروط ومعايير عادلة ومتساوية، فما دور شؤون أعضاء هيئة التدريس؟ ومن الذي حدد المعايير والشروط، وهل توجد ملفات لم تستوف الشروط ومنحت اجتياز مقابلة لجنة التعيينات في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل شكلت لجنة تحقيق وأحيل المتسببون للتحقيق؟ يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لمدير شؤون أعضاء هيئة التدريس خلال فترة إعلان تعيين أعضاء هيئة التدريس 2020/201.



9 ـ صدر مرسوم بتعيين مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحالي، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المرسوم والسيرة الذاتية، وقرار تعيينه عضو هيئة تدريس، وهل اجتاز اختبار القياديين في ديوان الخدمة المدنية، وهل عمل في قطاع التدريب أو في العمل الإداري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.