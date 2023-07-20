الناصر والمسلم الأقرب لقلبي.. وكامل شريك نجاح

العبيد والمنصور «شاطرين» وأغنيتهما تشبه أعمالي الأولى



ياسر العيلة



يستأنف النجم الشاب إبراهيم دشتي نشاطه الفني بعد أن عاد مؤخرا من تركيا، حيث كان يقضي فترة استجمام مع العائلة في مدينة «بودروم» حيث يستعد دشتي للانتهاء من تجهيز أربعة أغان جديدة لميني ألبوم من إنتاج شركة «روتانا» التي عاد إليها من جديد ومن هذه الأغاني أغنيتان للثنائي الأشهر محليا وخليجيا الملحن القدير فهد الناصر والشاعر المتميز سعد المسلم والأغنيتان استمرار للتعاونات الناجحة السابقة معهما حيث قدما معا أغاني (مخاصمها وطاف وإنقاذ موقف وكشميري وفاقدها) وغيرها من الأعمال الناجحة.



وعن سر الكيمياء التي تجمعه بالناصر والمسلم، قال: لأنهما أصبحا على دراية تامة بالأعمال التي تناسب صوتي وإحساسي وهما من أفضل وأقرب الأشخاص الذين تعاونت معهما لقلبي وتفكيري والقادم أجمل بإذن الله.



وعن انضمامه لشركة روتانا من جديد قال بالتأكيد الوضع الآن أفضل وأصبح بإمكاني التوسع في اختيارات الأغاني التي أقدمها مستقبلا لأن حلو أن يكون ورائي شركة إنتاج كبيرة تدعمني وتتولى أموري الفنية وتجعلني أتفرغ للغناء بشكل كامل.



وأكمل دشتي: بالنسبة للميني ألبوم الذي سأقدمه مع شركة «روتانا» سيصدر على شكل أغاني «سنجل» كل فترة أغنية.



وحول وجود نية لديه لتصوير أغان من هذا الميني ألبوم، قال: كان من المفترض أن أصور أغنية «خجولة» لكن ضيق الوقت حال دون ذلك وهي من كلمات الشاعر فيصل العبيد وألحان حمد المنصور في أول تعاون يجمعني معهما وللأمانة «شاطرين» فالشاعر عنده مفردات كويتية بحتة جميلة جدا والملحن شدني من أول ما سمعني اللحن.



وتقول بعض كلماتها: خجولة تستحي مني وتحاتيني، تكابر استفزتني تأذيني، تكلمني وعذرها بس تطمن، وأجاوبها أنا أكثر وحشتيني.



وأضاف إبراهيم أغنية «خجولة» تشبه الأغاني التي قدمتها في بداية حياتي الفنية والتي عرفني الجمهور من خلالها.



وعن سر عشقه لتركيا والفن التركي، قال: أنا عاشق للفن التركي وثلاثة أغنيات من أغاني الميني البوم الأربعة تم تنفيذ وتريتها في تركيا.



وأخيرا عن سر تعاونه الدائم مع الموزع الموسيقي الشهير حسام كامل، قال: باختصار حسام شريك نجاح أساسي في رحلتي الفنية واعتز بالتعاون معه دائما، ويكفي أن أقول لك إن أول عشرة أغان قدمتها كانت من توزيعه.