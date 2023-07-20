دمشق - هدى العبود



كشف الفنان يحيى بيازي لـ «الأنباء» عن حالته الصحية قائلا: أصبت بمرض التصلب اللويحي أثناء تصوير مسلسل صالون زهرة ببيروت وكشف اسرارا مثيرة عن اصابته بمرض التصلب اللويحي والذي ابعده عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وقال بيازي خلال استضافته في برنامج «شو القصة» انه اكتشف اصابته بذلك المرض خلال متابعته لإحدى مباريات الكلاسيكو حيث شعر بتعب شديد وخمول، مؤكدا أنه شعر بانتكاسة بعد أن عرف تأثيرات مرضه واطلع على الكثير من الحالات المشابهة له، وذلك لأن تلك الحالات كانت صعبة للغاية.



كما أوضح أن ذلك جعله يطلب «الموت الرحيم» من أحد مشافي أوروبا، حيث كان متخوفا من طبيعة مرضه والذي يؤدي الى الموت، معلقا: «نهاية المرض وسوء حالتي الصحية وتبعات المرض كانت كارثة ما كنت متقبلا حدا يشوفني بهي الحالة».



وقال ان مرض التصلب اللويحي ظهر معه خلال تصوير مسلسل «صالون زهرة»، حينها طلب منه فريق العمل إعادة تصوير المشاهد أكثر من مرة ولم يسبق أن حصل ذلك معه في أعماله السابقة، لدرجة أن مدير الإنتاج تساءل عن وضعه، وسأله إذا كان قد شرب الكحول قبل مجيئه للتصوير، مشيرا إلى أنه تخوف من إخبار مدير الإنتاج بحقيقة مرضه، حتى لا يخسر عمله للأبد.



وتابع الفنان السوري «انه اختار إخباره بحقيقة مرضه، فتأثر بشدة ولم يتمالك دموعه، معلقا: «دمعو عيونو وقت خبرتو إنو معي تصلب لويحي وذكر لي إصابة فتاة بهذا المرض».



وأوضح أنه اعتذر عن عدم تصوير باقي مشاهده في المسلسل، لأنه أصيب بانتكاسة قوية تسببت بتراجع حالته الصحية.



وبين بيازي أن زملاءه في الوسط الفني حرصوا على دعمه ومساعدته بعد معرفتهم بطبيعة مرضه، كما أنهم زاروه في المنزل.



ولفت إلى أنه رفض مساعدة الكثير منهم، بالرغم من حاجته لها، لأنه يعتبر أن طريقة تقديم العطاء أهم من العطاء نفسه