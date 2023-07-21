قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا برغبة



ليتم تخصيص أراض في كل محافظة لمشروع الوقف الإسكاني ويتم بناؤها بناء عموديا على حساب الجهات الوقفية والقطاع الخاص، ويكون ايجار الشقة بما يقابل بدل الايجار على أن تكون مدة الانتفاع خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الزواج للشباب الكويتي، مما يكفل الاستقرار الأسري وتخفيض نسب الطلاق، على أن يكون بناء هذا المشروع على نفقة الجهات الوقفية (بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف) والمساهمات المجتمعية من القطاع الخاص ولا يحق لأي من الجهات الانتفاع بأي من الإيرادات على أن تكون الإيرادات خاصة في توسعة المشروع وصيانته، كما يحق للجهات الممولة وضع إعلان على المبنى الذي يتم تمويله.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.



نص الاقتراح برغبة



تخصيص أراض في كل محافظة لمشروع الوقف الإسكاني ويتم بناؤها بناء عموديا على حساب الجهات الوقفية والقطاع الخاص على أن تكون مدة الانتفاع خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الزواج للشباب الكويتي ويكون بناء هذا المشروع على نفقة الجهات الوقفية (بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف) والمساهمات المجتمعية من القطاع الخاص.