وجه النائب د. عبدالهادي العجمي 6 أسئلة إلى 3 وزراء هم: وزير الصحة د. أحمد العوضي، بشأن أعمال مركز سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية والحبل السري وإنجازاته، ووزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، بشأن مشاكل الرمال المتحركة في المناطق الجنوبية التي تزحف على الطرق وتحجب الإسفلت، ووزير التعليم، عن مشاكل صرف المكافأة الشهرية الاجتماعية للطلبة الدارسين في الخارج، وعن المباني المهجورة التابعة للوزارة في المناطق السكنية، وبشأن الاتفاقيات التي أبرمها المركز الوطني لتطوير التعليم مع الجهات الخارجية، وعن اجتماعات لجنة جامعة عبدالله السالم التأسيسية، وفيما يلي نص الأسئلة:



سؤال إلى وزير الصحة



افتتح مركز المرحومة الشيخة سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية والحبل السري التابع لوزارة الصحة، وتحت إدارة خدمات نقل الدم في سنة 2019، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أعمال مركز سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية والحبل السري وإنجازاته منذ افتتاحه عام 2019؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.



2 - ما حجم الميزانية التي صرفت على تجهيز مركز سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية والحبل السري؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.



3 - ما إجراءات التبرع والمبالغ المتسلمة من المتبرعين لإنشاء مركز سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات المتضمنة لكل البيانات المتعلقة بالموضوع.



4 - ما المهمة الأساسية التي أنشئ المركز من أجلها؟ وإذا كان للمركز رؤية وأهداف فيرجى تزويدي بها.



5 - عدد العاملين في هذا المركز ومؤهلاتهم العملية وتخصصاتهم، وهل طبيعة عملهم من صميم عمل المركز؟



6 - ما الجدول الزمني لبرنامج عمل تشغيل المركز؟ وكم نسبة الإنجاز حتى لحظة ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.



7 - ما المهام التي يمارسها المركز وليس لها علاقة ببنك الدم، إذ إن الملاحظ أن هذا المركز حول إلى مقر لخدمات نقل الدم وما يتعلق به؟



8 - تتبادل مراكز الخلايا الجذعية في جميع دول العالم المعلومات وتملك منظومة تواصل بين المراكز والمصحات والمستشفيات، فهل يتبادل هذا المركز المعلومات مع المراكز الصحية في الكويت؟



سؤال إلى وزيرة الأشغال



تعاني المناطق الجنوبية في فصل الصيف خصوصا من مشاكل الرمال المتحركة التي تزحف على الطرق وتحجب الإسفلت ما يؤثر على سلامة مرتادي الطريق ويعطل شبكة المواصلات لتلك المناطق وللوقوف على مكامن الخلل الذي يمنع الوزارة من ابتكار حلول مستدامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الحلول المتبعة والخطة المرسومة من قبلكم لمكافحة هذه المشكلة المتجددة؟ وما الخطوات التي تعتزمون القيام بها في الأيام المقبلة؟



2 - هل شكلت الوزارة فرقا خاصة بالمشكلة أو لجانا وزارية أو أجرت استشارة خارجية؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اجتماعات هذه الفرق أو اللجان والتوصيات التي انتهت إليها.



3 - هل طلب طرح مناقصة للقطاع الخاص أو التعاقد بشكل مباشر لحل هذه الأزمة المتكررة؟ في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات وصورة ضوئية عن العقود المبرمة بين الوزارة والشركات المنفذة وتاريخ بداية وانتهاء هذه العقود.



أسئلة إلى وزير التعليم



السؤال الأول: نمى إلى علمي وجود خلل في نظام صرف المكافأة الشهرية الاجتماعية للطلبة الدارسين في الخارج المبتعثين بنظام البعثات في التعليم العالي أو الدارسين على حسابهم الشخصي والمنح الخاصة للمستفيدين من المكافأة الاجتماعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الذين واجهوا مشكلة صرف الإعانة؟



2 - ما مدد تأخر صرف الإعانة الشهرية؟



3 - ما الحلول المتبعة لإعادة صرف المكافأة؟



السؤال الثاني: تعد المباني المهجورة الخاصة بوزارة التربية في المناطق السكنية أحد أسباب تعطيل التعليم بل أصبحت بؤرة للفساد والتخريب، كما تعاني هذه المناطق من نقص في المدارس والمباني، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما المباني المهجورة (رياض الأطفال والمدارس وغيرها) التي لا تستخدمها وزارة التربية؟ ومنذ متى هجرت هذه المباني؟



2 - ما الحلول والخطط لإعادة تأهيل كل مبنى؟



السؤال الثالث: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - جميع الاتفاقيات التي أبرمها المركز الوطني لتطوير التعليم مع الجهات الخارجية في مجال اختصاصات المركز ومشاريعه، وعلى الخصوص الاتفاقيات التي أبرمت مع كل من مكتب التربية العربي ومركز قياس السعودية في مجال تطبيق مشروع الاختبار الوطني.



2 - اتفاقية البنك الدولي ووزارة التربية في العام 2015 وصورة ضوئية من عقد الاتفاق لتقديم خدمات البنك الدولي ومحاضر الاجتماعات بين الطرفين قبل وبعد تاريخ توقيع العقد بين البنك الدولي ووزير التربية، وصورة ضوئية من الفواتير التي بموجبها صرفت مبالغ مالية نظير أعمال البنك الدولي منذ بداية الاتفاقية حتى الانتهاء.



3 - صورة ضوئية من التقارير التي أعدها كل من مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم في شأن الاتفاقية مع البنك الدولي والتقارير التي أعدها الوكيل المساعد لتطوير المناهج حول أعمال البنك الدولي في الاتفاقية المذكورة في السؤال السابق.



4 - صورة ضوئية من التوصيات التي وضعها فريق البنك الدولي في مجال الاتفاقية المذكورة.



5 - ورد في تقارير ديوان المحاسبة ملاحظات حول العقود التي أبرمها المركز الوطني لتطوير التعليم لمدة ثلاث سنوات من دون موافقات الجهات الرقابية، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود وملاحقها - إن وجدت - وكذلك كتب إدارة الفتوى والتشريع للموافقة على الملاحق التي وقعت بين المركز والشركات المتعاقد معها.



6 - تولت وزارة التربية طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2016/2017 عن طريق التعاقد المباشر، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود التي أبرمت في هذا العام الدراسي وما بعده من أعوام دراسية حتى تاريخه، وملاحظات ديوان المحاسبة من 2015 حتى تاريخ 2023 بهذا الشأن.



7 - طبقت وزارة التربية في سبيل تطوير المناهج عددا من المشاريع لتجريب تلك المشاريع التطويرية، يرجى تزويدي بكشف يوضح المشاريع التي اعتمدتها وزارة التربية وطبقتها في المدارس خلال الفترة من عام 2006 حتى تاريخه، مع توضيح بداية كل مشروع ونهايته والتقارير التي وضعت حول المشاريع التي طبقت بالمدارس وأسباب عدم استمرارها والدراسات التقويمية لتلك المشاريع قبل كل مشروع وخلاله وبعده.



8 - صورة ضوئية من قرارات تشكيل المطابع السرية لوزارة التربية والمناطق التعليمية، وكشف بأسماء أعضاء المطابع ومؤهلاتهم والعقوبات التي وقعت عليهم خلال فترة تكليفهم، وصورة ضوئية من المزاولات المالية التي صرفت لأعضاء المطابع السرية والفترة التي تقاضوا عنها مكافآت مالية نظير عملهم بتلك المطابع.



9 - صدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية يقضي بأحقية أحد المسؤولين في وظيفة مدير عام منطقة تعليمية وبطلان قرار ترقية مدير عام منطقة الفروانية التعليمية بطلانا مجردا في عام 2018، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الحكم النهائي البات لهذه القضية وجميع القرارات الصادرة في سبيل تنفيذ هذا الحكم، وملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وقرارات الوزير في ندب المعني في الحكم لأي منصب آخر بعد صدور الحكم المذكور، وتزويدي بجميع القرارات التي صدرت من وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم للمدعي سواء كانت قرارات في صالحه أو ضده، وأسباب استبعاده من جميع اللجان وفرق العمل التي كان عضوا أو رئيسا لها، وعدم صرف مكافآته وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية، وهل صدرت عليه عقوبة ضمنية نظير كسبه حكما قضائيا ضد وزارة التربية؟ في حال كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات التي صدرت ضده وأسبابها.



10 - كم عدد العقود المبرمة مع وزارة التربية عن طريق التعاقد المباشر؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها ومحاضر لجان المشتريات التي وافقت على هذه العقود.



11 - صورة ضوئية من عقود المركز الوطني لتطوير التعليم خلال الفترة من شهر أكتوبر 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



12 - صورة ضوئية من تقارير مشاريع تطوير التعليم التالية:



أ- رخصة التعليم. ب- المعايير الوطنية للتعليم. ج- التميز المدرسي. د- الاختبار الوطني. ه- الاختبارات الدولية والمحلية لقياس مخرجات التعليم، مدعومة بجميع قرارات اللجان وفرق العمل المكلفة بهذه المشاريع ابتداء من يناير 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



السؤال الرابع: نص قانون رقم (76) لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية على انه «تنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية باسم جامعة عبدالله السالم يشكل مجلس إدارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية».



وصدر المرسوم رقم (182) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم التأسيسي بتاريخ 20 سبتمبر 2021 لمدة سنتين تنتهي بتاريخ 19 سبتمبر 2023 المقبل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة ضوئية لمحاضر اجتماعات لجنة جامعة عبدالله السالم التأسيسية منذ صدور المرسوم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 - ما المعايير التي استند إليها في تعيين أعضاء اللجنة التأسيسية؟ وما إسهاماتهم العلمية المنشورة؟ وكم عددها -إن وجدت-؟



3 - نمى إلى علمي تقديم بعض أعضاء اللجنة التأسيسية استقالتهم، فما أسباب الاستقالة؟ وهل بحث أو فتح تحقيق في أسباب الاستقالة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاستقالات وأسبابها والإجراءات المتخذة حيال ذلك من قبل رئيس اللجنة أو الوزير.



4 - اعتمدت اللائحة الداخلية لجامعة الكويت من مجلس الجامعات الحكومية لجامعة عبدالله السالم في تعيين أعضاء هيئة التدريس، فهل تم تخصيص شروط إضافية في الإعلان المنشور في ماير 2023 لا تتطابق مع اللائحة وتتعارض مع قانون الجامعات الحكومية؟ يرجى تزويدي بها -إن وجدت-.



5 - نص البند 11 من المادة (3) من قانون الجامعات الحكومية على وجوب الالتزام باستقطاب أساتذة جامعيين وباحثين وإداريين على مستوى عال أو متميز وفق معايير الشفافية والحوكمة، ونمى إلى علمي أن بعض الشروط الموضوعة لحملة الدكتوراه وحملة البكالوريوس الكويتيين مبالغ فيها، ومنها:



أ - 80 IELTS6/TOFEL



ب - 15 مؤشرا بحثيا لمنصب أستاذ.



ج - 10 مؤشرات بحثية لمنصب أستاذ مشارك.



د - 5 مؤشرات بحثية لمنصب أستاذ مساعد.



ه - اشتراط خبرة أكاديمية في جامعات محددة.



وبناء على ما ذكر، يرجى تزويدي بمدى انطباق هذه الشروط وتحققها في أعضاء اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم وأعضاء مجلس الجامعات الحكومية، كما يرجى تزويدي بالمؤشرات البحثية ومستوى النشر العلمي لأعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الجامعات الحكومية.



6 - هل هناك خطة لافتتاح تخصصات طبية يعاني السوق المحلي من نقص شديد فيها؟ هل هناك تنسيق مع مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت حول تلك التخصصات؟ وما مدى التعاون بين الجامعتين؟ وهل أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية حيال ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المخاطبات والاجتماعات والقرارات المتعلقة بذلك.



7 - أعلنت جامعة عبدالله السالم عن حاجاتها إلى تعيين الهيئة الأكاديمية وتعيين المناصب الإشرافية وكذلك التعيين للوظائف داخل الجامعة، إلا أن لجنة المقابلات المعنية بتسجيل الهيئة الأكاديمية والمناصب الإشرافية والوظائف لم تحدد حتى الآن، ومن يقوم بعمل المقابلات لكل ما سبق هم أعضاء اللجنة التأسيسية. فما مدى صحة ذلك؟ وما الأسباب؟



8 - ما آلية الاختيار لمنصب مدير جامعة الكويت ومنصب مدير جامعة عبدالله السالم والخطوات المرتقبة بخصوص ذلك؟ وهل أعلن عن خلو منصب مدير جامعة عبدالله السالم؟ يرجى إفادتي بموعد اختيار مدير الجامعة وعمداء الكليات التابعة لجامعة عبدالله السالم؟ كما يرجى إفادتي هل يستطيع الأفراد الذين يقومون بتشكيل هذه اللجان الترشح للمنصب ذاته؟ وما الخطوات المرسومة لمكافحة تعارض المصالح وضمان عدم ترشح من شارك في وضع شروط التعيين أو صيغة الإعلان عنه أو أصدر قرار تعيين أحد أعضاء اللجان في منصبه؟



9 - خصصت أرض في مدينة صباح الأحمد لتكون فرعا لجامعة الكويت ثم سلمت لجامعة عبدالله السالم لتخدم أبناء المناطق البعيدة، يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال هذه الأرض، والموعد المحدد للتشغيل، وهل نوقش هذا الأمر في اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم؟



10 - المبالغ التي صرفت على مواقع جامعة الكويت (الشويخ - الخالدية - كيفان- العديلية) من إنشاءات وصيانة وتشغيل، وما الجهة التي تحملتها؟



11 - جميع التعاقدات المالية التي وقعتها جامعة عبدالله السالم والتقارير الفنية للعقود والممارسات.