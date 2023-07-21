سعيا للتخفيف عن المواطنين لمواجهة التكاليف الباهظة للعلاج في الخارج، قدم النائبان احمد لاري وهاني شمس اقتراحا لزيادة مخصصات المرضى الذين يعالجون في الخارج ومرافقيهم على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.



ونص الاقتراح على أنه مراعاة لظروف المرضى في الخارج ومرافقيهم وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج



في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في تلك البلدان، وإيمانا منا بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف إلى جانبهم أثناء علاجهم في الخارج، نتقدم باقتراح لزيادة مخصصات المرضى الذين يعالجون في الخارج ومرافقيهم على نفقة الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.