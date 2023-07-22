مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد رداً على وكيلة وزارة المالية: الضغط النيابي على مخالفة رفع سقف اعتماد بيع الإجازات غير صحيح والدليل أننا قررنا بإجماع أعضاء اللجنة وبموافقة المجلس إحالة المخالفة لديوان المحاسبة