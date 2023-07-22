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مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد رداً على وكيلة وزارة المالية: الضغط النيابي على مخالفة رفع سقف اعتماد بيع الإجازات غير صحيح والدليل أننا قررنا بإجماع أعضاء اللجنة وبموافقة المجلس إحالة المخالفة لديوان المحاسبة
السبت
2023/7/22
المصدر : الأنباء
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- مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد رداً على وكيلة وزارة المالية: الضغط النيابي على مخالفة رفع سقف اعتماد بيع الإجازات غير صحيح والدليل أننا قررنا بإجماع أعضاء اللجنة وبموافقة المجلس إحالة المخالفة لديوان المحاسبة
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