صدر قرار وزاري بالسماح بتسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجامعة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في 9 تخصصات ببرنامج البكالوريوس.



وتضمن القرار:



مادة أولى



تضاف جامعة أبوظبي الى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م، والتي يسمح للطلبة بالالتحاق بها للدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة ببرنامج البكالوريوس في التخصصات التالية:



1 - البكالوريوس في ادارة الأعمال.

2 - بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية.

3 - بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات.

4 - بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب.

5 - بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية.

6 - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

7 - بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

8 - البكالوريوس في المعمار.

9 - بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.

مادة ثانية



يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة



يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة



على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.