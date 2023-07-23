محمد راتب



أكدت مرشحة عضوية مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم التعاونية مشاعل الكليب أن تنظيم زيارة للطلبة المتطوعين في الجمعية إلى مجلس الأمة والاطلاع على إحدى جلساته، أسهم في رفع المستوى الفكري والثقافة السياسية، وزيادة الثقة في النفس، والاطلاع على آلية العمل في مجلس الأمة باعتباره إحدى السلطات الثلاث في الكويت. وبينت الكليب، في تصريح لـ «الأنباء»، أن برنامجها قائم على التوعية، والاهتمـــــام بالجيل الناشئ، وإفساح المجال أمامه للتعبير عن رأيه، ومشاركة أفكاره مع الآخرين، لتقديم كل ما يستطيعه لتطوير الكويت ورفعتها، مشيرة إلى أن الشباب هم أمل الكويت، والقادرون على تنميتها وتحقيق الأهداف المنشودة.



ودعت الكليب إلى تشجيع فئة الشباب وبث البرامج التي من شأنها تعزيز توعيتهم، وذلك باعتبارهم محور التطور والتقدم لكويت المستقبل.