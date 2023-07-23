يتوقع أن يصبح يوليو الحالي 2023 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، ليس فقط منذ بدء تسجيل درجات الحرارة إنما منذ «مئات إن لم يكن آلاف السنين»، بحسب كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) غافين شميت.



وأشار شميت إلى أن التغييرات المناخية «غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم» لا يمكن أن تعزى فقط إلى ظاهرة الـ «نينيو» المناخية. وقال إنه على الرغم من الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة الـ«نينيو»، «ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لاسيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية حتى خارج المناطق الاستوائية». وأضاف «نتوقع أن يستمر ذلك والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي». يأتي ذلك فيما لا تزال دول العالم في نصف الكرة الشمالي تعاني ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، اذ تواجه اليونان نهاية أسبوع «ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عاما الماضية» وفق أحد الخبراء، فيما يتوقع أن تتوسع موجة الحر القياسية التي يشهدها جنوب الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.