متقاعدو النفط سجلوا أعلى متوسط زيادة بـ 640 ديناراً.. يليهم «العسكريون» بـ 598

120 % زيادة أعداد المتقاعدين.. بلغوا 163.45 ألفاً في 2022 مقابل 74.4 ألفاً في 2007

«الحكوميون» زادوا 426 ديناراً إلى 1186.. والقطاع الأهلي ارتفع 385 إلى 1370 ديناراً

38 إلى 440 ديناراً متوسط الزيادات في شرائح رواتب المؤمن عليهم من 2007 إلى 2022





علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن متوسط المعاش التقاعدي في الكويت شهد زيادة نسبتها نحو 58% بما قيمته 474 دينارا خلال الـ15عاما الماضية، إذ ارتفع من 824 دينارا بنهاية ديسمبر 2007 ليصل إلى 1298 دينارا بنهاية 2022.



ووفقا للبيانات فإن متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من القطاع النفطي شهد أعلى قيمة زيادة بواقع 640 دينارا بنسبة ارتفاع بلغت 54% ليصل إلى 1817 دينارا بنهاية 2022 مقارنة بـ 1177 دينارا بنهاية 2007.



وحل المتقاعدون من العسكريين في المرتبة الثانية لجهة مقدار الزيادة بمتوسط ارتفاع في المعاش التقاعدي بلغت قيمته 598 دينارا خلال الفترة ذاتها بزيادة نسبتها 59% إذ بلغ متوسط معاشهم بنهاية 2022 نحو 1607 دنانير مقارنة بـ 1009 دنانير بنهاية 2007.



وحل المتقاعدون من القطاع الحكومي في المرتبة الثالثة لجهة أكبر قيمة زيادات إذ ارتفع متوسط معاشهم التقاعدي بقيمة 426 دينارا منذ 2007 إذ بلغ حينها 760 دينارا، ليزداد بنسبة 56% إلى 1186 دينارا في 2022، وحل رابعا المتقاعدون من العمل بالقطاع الأهلي إذ ارتفع معاشهم التقاعدي بقيمة 385 دينارا بما نسبته 39% ليبلغ نحو 1370 دينارا بنهاية 2022 مقارنة بـ 985 دينارا في 2007.



وجاء في المرتبة الخامسة المدنيون العاملون لحسابهم الخاص إذ ارتفع متوسط معاشهم التقاعدي بأعلى نسبة ارتفاع في جميع الشرائح بلغت 89% بما قيمته 343 دينارا شهريا ليبلغ متوسط معاشهم التقاعدي 728 دينارا شهريا بنهاية 2022 مقارنة بـ 385 دينارا في 2007.



زيادة أعداد المتقاعدين



وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة، ارتفعت بنحو 120% خلال الفترة من 2007 حتى 2022 إذ زادوا بما عدده نحو 89.01 ألف متقاعد ومتقاعدة جدد ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية 2022 نحو 163.456 ألف متقاعد ومتقاعدة مقارنة بـ 74.445 ألف متقاعد ومتقاعدة في 2007.



وجاءت أكبر زيادة في أعداد المتقاعدين من القطاع الحكومي إذ تقاعد خلال فترة المقارنة نحو 54.299 ألف مواطن ومواطنة بزيادة بلغت نحو 103% قياسا إلى عددهم في 2007 والذي بلغ نحو 52.819 ألف مواطن ومواطنة ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 107.118 آلاف مواطن ومواطنة متقاعدين من الحكومة.



وجاء ثاني أعلى معدل تقاعد للعسكريين بواقع 22.606 ألفا بزيادة نسبتها نحو 214% ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية 2022 نحو 33.176 ألف متقاعد، مقارنة بـ10.570 آلاف في نهاية 2007، فيما جاء ثالث أعلى عدد زيادة لدى عدد المتقاعدين من القطاع الأهلي إذ ارتفعوا بنحو 4426 متقاعدا ومتقاعدة بما نسبته 79% ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 10.04 آلاف متقاعد ومتقاعدة مقارنة بـ 5614 متقاعدا ومتقاعدة بنهاية 2007.



وسجل المتقاعدون من القطاع النفطي رابع أعلى زيادة في التقاعد بواقع 4139 متقاعدا ومتقاعدة خلال تلك الفترة بزيادة نسبتها 113% ليبلغ عددهم في نهاية 2022 نحو 7802 متقاعد مقارنة بـ 3663 في نهاية 2007، بينما جاء خامسا المتقاعدون من المدنيين العاملين لحسابهم الخاص والذين ارتفع عددهم بواقع 3541 متقاعدا بما نسبته 199% ليبلغ 5320 متقاعدا ومتقاعدة بنهاية 2022 مقارنة بـ 1779 متقاعدا في 2007.



المؤمن عليهم.. ورواتبهم



وكشفت الأرقام عن أن أعداد المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتفعت بنحو 64.12% بما عدده 163.223 ألف مؤمن عليه خلال الـ15 عاما الماضية، إذ بلغت أعداد المؤمن عليهم بنهاية 2022 نحو 417.758 ألف شخص، مقارنة بـ 254.535 ألف شخص في 2007.



وجاءت الزيادة الكبيرة في أعداد المؤمن عليهم لدى القطاع الحكومي إذ زادوا بنسبة 74.58% بما عددهم 139.872 ألف شخص ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 327.410 ألف شخص مقارنة بـ 187.538 ألف شخص في نهاية 2007، يليه الزيادة في أعداد المؤمن عليهم بالقطاع الأهلي إذ زادوا بواقع 11.511 ألف شخص وبارتفاع نسبته 28.6% ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 51.733 ألف شخص مقارنة بـ 40.222 ألفا في 2007.



وزاد المؤمن عليهم بالقطاع النفطي بنسبة 68.27% بما عدده 8836 شخصا ليبلغ عددهم 21.778 ألف شخص بنهاية 2022 مقارنة بـ 12.942 ألف شخص بنهاية 2007، بينما زاد المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص بواقع 3004 أشخاص ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 16.837 ألف شخص مقارنة بـ 13.833 ألفا في 2007.



يأتي ذلك، فيما ارتفع متوسط شرائح رواتب المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الـ15 سنة الماضية بواقع 440 دينارا وبنسبة 43% للعاملين في القطاع النفطي ليبلغ بنهاية 2022 نحو 1460 دينارا مقارنة بـ 1020 دينارا بنهاية 2007، كما ارتفع للعاملين في القطاع الأهلي بواقع 380 دينارا بما نسبته 66% ليبلغ 954 دينارا مقارنة بـ 574 دينارا في 2007.



بينما ارتفع لدى العاملين لحسابهم الخاص بنحو 314 دينارا بزيادة نسبتها 108.6% ليبلغ في نهاية 2022 نحو 603 دنانير مقارنة بـ 289 دينارا بنهاية 2007، كما زاد بنحو 38 دينارا بما نسبته 6.5% ليبلغ 617 دينارا بنهاية 2022 مقارنة بـ579 دينارا بنهاية 2007.





105 % زيادة في المستفيدين



أظهرت البيانات أن أعداد المستفيدين من المعاشات التقاعدية في الكويت (أصحاب المعاشات والمستحقين) ارتفعت خلال الـ15 عاما الماضية بنسبة 105% بنحو 132.386 ألف شخصا إذ بلغ عددهم الإجمالي بنهاية 2022 نحو 258.518 ألف شخصا مقارنة بـ 126.132 ألف شخص في نهاية 2007.



77 % زيادة بالخاضعين للتأمينات



كشفت البيانات عن أن إجمالي الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعية في الكويت (المؤمن عليهم، المتقاعدين، المستحقين) ارتفعت أعدادهم بنسبة 77% بواقع 295.609 ألف شخص ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية 2022 نحو 676.276 ألف شخص مقارنة بـ 380.667 ألف شخص بنهاية 2007.



84 % زيادة في «المستحقين»



جاء ضمن الأرقام أن أعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية ويصرفون ارتفعت بنحو 84% خلال الـ15 عاما الماضية، إذ بلغت أعدادهم 95.062 ألف مستحق ومستحقة بنهاية 2022 مقارنة بـ 51.687 ألفا بنهاية 2007.