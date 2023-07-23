أكد وفد الهيئة العامة للشباب المشارك في المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي اليوم الجمعة الحرص على حضور الفعاليات والأنشطة العربية التي تقوي أواصر الترابط والشراكة بين الشباب العربي لمواجهة التحديات المشتركة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس وفد الهيئة جاسم البغلي لـ«كونا» خلال المشاركة في المنتدى الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ويعد اول انشطة فعاليات «بيروت عاصمة الشباب العربي 2023».



وأوضح البغلي ان الوفد عقد عدة اجتماعات مع الوفود المشاركة بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الشباب الكويتي واقرانهم في الدول العربية، لافتا الى ان المنتدى يعد فرصة لطرح المبادرات الشبابية وإبراز دورهم في تنمية المجتمع، لافتا الى ان الوفد ضم رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب الكويتي عبدالرحمن السعيدي وعضو مجلس الشباب حصة النويف.



ومن جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشباب عبدالرحمن السعيدي ان جلسات الملتقى ناقشت عدة مواضيع مثل ازمة البطالة واحتياجات سوق العمل في الوطن العربي.



وأضاف السعيدي ان جلسات المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ناقشت ايضا مواضيع تهم فئة الشباب ومنها الخصخصة وريادة الاعمال والفرص المتاحة ودور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشبابية اضافة الى التحول الرقمي.



من جهتها، قالت عضو مجلس الشباب حصة النويف انها استعرضت مع زملائها المشاركين خلال الجلسات تجربة مجلس الشباب الكويتي في التنسيق مع الحكومة بتحديد اولويات الشباب واهتماماتهم والعمل على مواجهة التحديات والتي كان لها الاثر البالغ في تمكين الشباب.



وشارك في جلسات المنتدى 46 شابا وشابة يمثلون وفود 16 دولة عربية اضافة الى مشاركة 12 شابا من لبنان البلد المستضيف.



يذكر ان فعاليات «بيروت عاصمة الشباب العربي 2023» انطلقت أمس الخميس بحفل شارك فيه شباب وشابات من 16 دولة ووزراء ومسؤولون من مختلف الدول العربية ومنها الكويت التي مثلها وكيل الهيئة العامة للشباب مشعل السبيعي.