واصلت لجنة التحقيق في صفقة طائرات الكاراكال واليوروفايتر اجتماعها أمس للتحقيق في صفقة الطائرات.



وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة سجلت في محضرها أمس عدم حضور وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح للمرة الثانية رغم استدعائه.



وأوضح الدمخي أن تشكيل لجنة التحقيق في هذه الصفقة تم بموافقة مجلس الأمة والحكومة، وحضر في اجتماعات سابقة وزير الدفاع السابق الشيخ طلال الخالد ووزير الدفاع الحالي الشيخ أحمد الفهد وأبديا تعاونهما الكامل، مشيرا إلى ان عدم حضور وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح للمرة الثانية ولم يقدم اعتذارا للجنة يعتبر عدم تعاون مع اللجنة.



وأضاف أنه لا يوجد أي عذر لعدم الحضور سواء كان رئيس أركان سابقا أو وزير دفاع سابقا، مبينا أن هناك رؤساء أركان سابقين ووزراء دفاع سابقين مثل الشيخ حمد جابر العلي حضروا اجتماعات اللجنة وكذلك الشيخ طلال الخالد ووزير الدفاع الحالي الشيخ أحمد الفهد.



واعتبر الدمخي أن عدم الحضور وعدم الاعتذار عنه هو استخفاف بعمل اللجنة وعدم تحمل الإجراءات التابعة لهذا الأمر، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية في حال عدم الحضور منصوص عليها في المادة 147 في اللائحة الداخلية والمادة 9 التي استندت إليها المادة 147 بأن هناك إجراءات قانونية لمن لم يحضر اجتماعات لجان التحقيق البرلمانية عندما توجه الدعوة إليه.



وأشار إلى أن عدم الحضور يعد رسالة بعدم التعاون مع اللجنة للمرة الثانية، مبينا أن «الإنسان الذي لا يتحمل أي خطأ عليه أن يحضر ولكن عدم الحضور يدل على أن هناك تقصيرا أو أخطاء أو تجاوزات».



وقال الدمخي إن اللجنة سجلت اليوم في محضرها عدم حضور وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح وسجلت أيضا الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حالة عدم الحضور مجددا.