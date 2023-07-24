وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح خطاباً إلى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون جاء نصه كالتالي:



الأخ الفاضل/ أحمد عبدالعزيز السعدون المحترم،،



رئيس مجلس الأمة



تحية طيبة وبعد،،،



إيماء إلى دعوتكم الكريمة لحضور الاجتماع المزمع عقده في مجلسكم المقر يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 بشأن موضوع عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر.



رجاء العلم أنه سبق وأن تلقينا من مجلسكم الموقر الدعوة ذاتها بتاريخ 6 مارس 2023 وتم الرد عليها من جانبنا بموجب كتابنا المؤرخ 9 مارس 2023، والذي أوضحنا من خلاله انه وعملا بالفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش فإنه «يحظر على العسكري ان يفشي اية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالجيش» ومن ثم فإنني أعتبر - من الناحية القانونية - من المخاطبين بأحكام المادة 14 من قانون الجيش سالف الذكر، وهو الأمر الذي يتطلب من اجل الإدلاء بأي معلومات ذات صلة بفترة خدمتي في الجيش صدور أمر بذلك من الجهة المختصة عملا بالمواد 2، 6، 14 من قانون الجيش، وذلك مراعاة لقواعد التسلسل العسكري واحتراما للقسم الذي قمت بتأديته اثناء خدمتي العسكرية.



وحيث إنه ومنذ شهر مارس الماضي وحتى تاريخه، لم أتلق أية أوامر من الجهة المختصة في هذا الشأن، ولذلك يرجى العمل على استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص حتى يتسنى لنا المثول أمام لجنتكم الموقرة في الموعد المحدد.



تفضلوا بقبول فائق الاحترام



فريق ركن متقاعد



خالد جراح الصباح